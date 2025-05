Par renovirao kuću staru 400 godina i pronašao kosti u zidovima, a onda otkrio šokantnu istinu

Preseljenje u novi dom jedno je od najuzbudljivijih, ali i najizazovnijih poglavlja u životu, osobito za mladi par koji kreće u zajednički život. To nije samo fizičko premještanje stvari iz jednog prostora u drugi – to je emocionalni prijelaz, stvaranje nove svakodnevice, gradnja zajedničkih uspomena i početak priče u kojoj svaki kutak kuće postaje dio nečega većeg.

Od trenutka kada prvi put uđete kroz vrata novog doma, počinje niz promjena – upoznavanje sa susjedima, otkrivanje ritma nove ulice, prilagodba okruženju, mirisima, zvukovima, navikama koje tek treba stvoriti. Sve je to dio procesa useljavanja, koji često zna biti uzbudljiv koliko i nepredvidiv.

No, ponekad nova kuća nosi sa sobom i mnogo više od praznih zidova i potencijala za uređenje po vlastitim željama. Ona može skrivati priče prošlih vremena, tragove bivših života – poneki komad davno zaboravljene povijesti. I dok jedni u tome vide draž, za druge to može postati izvor nelagode, pa čak i straha.

Jezivo otkriće prilikom preseljenja dogodilo Emmie Brookman (28) i njezinom zaručniku Nortonu Johnstonu (34) iz Barrowforda, engleskog Lancashirea.

Uređenje novog doma

Naime, par je u veljači 2023. godine kupio trosobnu kuću iz 1580-ih za oko 413.000 dolara, očarani njezinim povijesnim šarmom i autentičnim detaljima koji su odražavali duh nekih davnih vremena. Bila je to ljubav na prvi pogled – dom s karakterom, star više od četiri stoljeća, koji je obećavao toplinu, priču i novi početak.

U želji da sačuvaju izvorni duh kuće, odlučili su se na renovaciju u vlastitom aranžmanu, te su mislili kako će posao biti brz i jednostavan – novi tepisi, svježa boja na zidovima, poneki detalj koji će prostor učiniti ugodnijim.

No vrlo brzo su shvatili da se iza starinskih zidova ne kriju samo vlaga i ružičasta plijesan, već nešto mnogo zagonetnije – elementi prošlosti koji su čekali da budu otkriveni. Ispostavilo se da je ova nekretnina čuvala tajne kakve se ne susreću svaki dan.

Jeziva pojava u zidu

S radovima su započeli u kolovozu 2024., i tada su naišli su na ružičastu plijesan i neugodan miris, a papir im je postajao vlažan. Shvatili su da je na kući korišten pogrešan vanjski sloj žbuke, koji je zarobljavao vlagu.

Kako bi izbjegli ogroman trošak od 23.000 dolara za profesionalno uklanjanje žbuke, odlučili su sve napraviti sami – i uspjeli s budžetom od samo 400 dolara.

No, najveća neugodnost se dogodila kada je Emmie ručno skidala žbuku s pročelja, a iz zida je izletjela kost.

"Bilo je očito da se radi o kosti. Bila sam potpuno zatečena i iskreno, malo prestravljena. Pitala sam se – što sad? Što da radimo kad iz zida izleti kost?", ispričala je.

Ubrzo su našli još četiri kosti u vanjskim zidovima, a dvije dodatne i u unutrašnjosti kuće. Emmie vjeruje da je jedna od njih ljudska – i to kost prsta – dok su ostale najvjerojatnije životinjskog porijekla.

Šokantna otkrića

Kad su istražili lokalnu povijest, naišli su na podatke o drevnim običajima. U 16. stoljeću bilo je uobičajeno stavljati kosti, pepeo i bilje u zidove kuća kako bi se zaštitili od uroka, zlih duhova i vještica. Par je čak pronašao i zelenu bocu s pepelom i travama u zidu.

"Našli smo članak o magiji u Kendalu i saznali da su ljudi tada stvarno vjerovali u vještice. Ovo im je bila zaštita. Pronašli smo kosti u gotovo svakoj prostoriji. Jedna je doslovno izletjela iz zida prema meni", otkrila je.

Emmie planira neke od kostiju izložiti u kući, a nekoliko ih je i vratila natrag u zidove, te istaknula kako su one "dio doma".

Međutim, sve dosadašnje neobične situacije bile su tek uvod u ono što će za mladi par postati najšokantnije otkriće. Naime, prilikom istraživanja povijesti svoje nove četvrti i same kuće, Emmie i Norton došli su do podatka koji ih je u potpunosti zatekao – u kući tik do njihove nekada je živio ni manje ni više nego osuđeni ubojica, James Hargreaves.

Ova mračna figura iz prošlosti ostavila je dubok trag u lokalnoj povijesti. Hargreaves je bio osuđen zbog brutalnog napada na vlastitu kućnu pomoćnicu, a njegov čin nasilja time nije završio.

Nedugo nakon toga, ubio je mladog službenika – pravnog pripravnika – koji mu je došao na vrata s pravnim dokumentima, želeći mu uručiti sudsku tužbu. Hargreaves je bez milosti pucao u njega s leđa.

Usprkos svemu, par nije odustao od svojih planova. Strukturni radovi su završeni, a preostalo im je još urediti dvije spavaće sobe i dvije kupaonice. Emmie, koja je suvlasnica tvrtke za uređenje interijera, kaže da su dosad uložili između 13.000 i 20.000 dolara, s ciljem da kuću obnove "s poštovanjem prema povijesti i duhu prostora".

"Kuća ima dušu, a mi želimo da ta priča ostane živa", zaključuje Emmie.