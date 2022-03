Mary Fitzgerald, čuvena agentica za nekretnine, prikazala je prije nekoliko dana na svom profilu na Instagramu kako iznutra izgleda kuća za koju će sljedeći kupac morati izdvojiti 295 milijuna dolara, odnosno dvije milijarde kuna.

Kuća je smještena u otmjenom dijelu Los Angelesa, Bel Airu, poznata je pod nazivom "The One", a gradniozni projekt osmislio je bivši filmski producent Nile Niami uz pomoć arhitekta Paula McCleana i dizajnerice interijera Kathryn Rotondi.

The One ima 21 spavaću sobu i sveukupno 49 kupaonica, a uz to i ogroman noćni klub, kozmetički salon s punom uslugom, wellness centar, kuglanu s četiri staze, vinski podrum s deset siauća boca, Dolby kino sa 40 sjedala, pet bazena, garažu za 30 automobila....

Fitzgerald je kuću nazvala remek-djelom koje je redifiniralo luksuz, a buduće stanare, povrh svega, čeka i veličanstven panoramski pogled na Tihi ocean.

