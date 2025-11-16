'Svemirski uljez' mu je pao na kuću: 'Vidjeli smo golemu vatrenu kuglu sa zelenkastim repom'

Jedan je vlasnik kuće doživio pravi šok kada mu je meteor pao na kuću i probio krov. Komad svemirske stijene odvojio se od većeg meteorita koji se raspao prilikom ulaska u Zemljinu atmosferu.

Ovaj neobični događaj zbio se u jutarnjim satima 27. listopada, u Novgorodskoj oblasti u Rusiji. Stanovnici su na nebu vidjeli golemu, jarko sjajnu vatrenu kuglu s dugim zelenkastim repom, a zatim su se čule eksplozije. Mnogi su u početku mislili da je riječ o otpadu iz svemira, piše Daily Star.

No znanstvenici iz Vernadskijevog instituta za geokemiju i organsku kemiju Ruske akademije znanosti utvrdili su da se radi o meteoritu koji nije u potpunosti izgorio u atmosferi. Meteor se u zraku raspao na brojne manje dijelove.

Istraživači Konstantin Rjazancev i Dmitrij Sadilenko pronašli su prve uzorke svemirske stijene. Kažu da im jedan veći komad nije bilo teško pronaći — završio je ravno na krovu kuće i probio ga. Nakon dolaska na mjesto udara, stručnjaci su pregledali „svemirskog uljeza“ i potvrdili da je riječ o meteoritu. Zbog jedinstvenosti događaja odlučeno je da se dio oštećenog krova sačuva i izloži.

Utvrđene karakteristike stijene

Preliminarna analiza pokazala je da meteor najvjerojatnije pripada skupini LL6 običnih kamnitih meteorita, poznatih kao hondriti. LL6 označava nizak udio željeza te stupanj promjena koje je materijal prošao na matičnom asteroidu. Stručnjak Viktor Grohovski izjavio je da se, prema vanjskim obilježjima, jasno vidi da je stijena izvanzemaljskog podrijetla. Dodao je i da se po izgledu može zaključiti kako je na zemlji bila samo nekoliko dana, jer meteoriti s vremenom počnu hrđati.

Meteor i dio oštećenog krova bit će izloženi u Muzeju povijesti svemira u Dedovsku zajedno s drugim pronađenim fragmentima.

