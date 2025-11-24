Ovo samo Balkanci mogu: Čistili su snijeg u totalno ludom izdanju, Internet plače od smijeha

U subotu je dobar dio Balkana zatrpao snijeg. Djeca su jedva dočekala prve pahulje, sanjkanje i grudanje, ali za mnoge odrasle to je značilo jedno, lopata u ruke i čišćenje dvorišta. Posebno su se namučili oni koji žive u kućama i imaju veće prilaze i dvorišta.

No, trojica mladića odlučila su tu zimsku muku pretvoriti u show. Na TikTok profilu pod nazivom "Luda_familija_03" osvanuo je video koji je u manje od 24 sata prikupio više od 677 tisuća pregleda i postao pravi hit.

Ljeto na snijegu

Umjesto jakni, kapa i rukavica, oni su se, kao da je usred ljeta, pojavili u dvorištu u kupaćim kostimima, spremni kao da idu na plažu. Dok oko njih leži velika količina snijega, oni se smiju i kreću na posao.

Naravno, nisu posegnuli ni za klasičnim lopatama za snijeg. Umjesto toga, u ruke su uzeli kosilice i kose za travu i počeli čistiti snijeg kao da uređuju travnjak u srpnju.

U jednom trenutku, jedan od mladića se čak spotaknuo i pao u snijeg.

Korisnici umiru od smijeha

Video je potpuno nasmijao korisnike ove popularne društvene mreže, a komentari su odmah krenuli pljuštati. Većina se našalila na račun neočekivanog kontrasta između ljetne odjeće i debelog snježnog pokrivača.

Mnoge je oduševila kreativnost mladića, a pojedini su priznali da im je upravo ovaj video popravio tmurni, zimski dan.

"Pravo vrijeme za košenje trave", "Sretan rad. Jel jako vruće?", "Mene zanima što kažu susjedi", "Tko će kositi po ovoj vrućini?", "Sreća pa vam nije vruće", "Tri godišnja doba u jednom videu. To je uspjeh", "Zdravi i živi bili 100 godina bas ste me nasmijali", "Ovog samo ima na Balkanu", "Ja umirem od smijeha", samo su neki od komentara.