Ovdje se krije lav, a mnogi ga ne mogu pronaći bez pomoći: Ako uspijete, imate oči sokolove

Detektivski izazovi i vizualne zagonetke postali su pravi hit na društvenim mrežama, a posebno oduševljavaju one koji vole testirati svoju moć zapažanja i strpljenje. Među najzabavnijim i najizazovnijim su svakako oni zadaci u kojima se naizgled obične fotografije pretvaraju u prave male misterije – jer se na njima krije nešto što na prvi pogled gotovo nitko ne vidi.

Kada je riječ o životinjama koje se savršeno stapaju s okolinom, zadatak postaje još zanimljiviji. Fotografije na kojima se životinje skrivaju u prirodnom okruženju prava su poslastica za sve koji vole izazove – jer koliko god zurili, ponekad ih jednostavno ne možemo pronaći.

Jedna od takvih zagonetki nedavno je privukla veliku pažnju korisnika Reddita pokušaja rješavanja. Naizgled obična fotografija snimljena u Zoološkom vrtu Jardim Zoológico u Lisabonu, na prvi pogled ne otkriva ništa neobično – no negdje u kadru, pažljivo skriven, nalazi se lav.

'Pojede me dok ga nađem'

Autor fotografije odlučio je testirati promatrače i izazvao ih jednostavnim, ali itekako izazovnim zadatkom: "Možete li pronaći lava?" I premda bi većina očekivala kralja životinja u punom sjaju, usred otvorenog prostora, istina je sasvim drugačija – lav je toliko dobro uklopljen u okoliš da ga mnogi ne uspijevaju pronaći ni nakon dužeg gledanja.

"Pojedu me u divljini jer nikako ne mogu pronaći lava", "Ne mogu ga naći čak ni nakon što ljudi kažu gdje je", "Pa sad se osjećam glupo jer je on jednostavno tamo, a ja ga nisam uočila", "Morao sam skinuti sliku prije nego što sam je uspio pronaći", "Može li netko nacrtati krug oko lava, ja ga ne vidim", "Konačno sam ga pronašla. U stvarnom životu bi me ubilo mnogo puta prije nego što bih ga vidjela", "Uočio sam ga. Izgleda kraljevski i opušteno", "Dobar! Trebalo mi je malo duže nego inače", "Ovo je bilo stvarno teško", pisali su.

Gdje se krije lav?

Međutim, rješenje ove vizualne zagonetke otkriva koliko moćna može biti prirodna kamuflaža – nestašni lav skriva se s lijeve strane fotografije, tik uz prvo veliko drvo, djelomično zaklonjen deblom stabla koje se nalazi odmah do njega.

Na prvi pogled gotovo nevidljiv, lav se zapravo lagano nazire u pokretu – njegova glava proviruje iz sjene, a pažljivim promatranjem moguće je uočiti i njegov prepoznatljiv pogled dok opušteno kreće u šetnju.

Foto: Reddit

