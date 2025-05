Ova iskustva s Marketplacea će vas prestraviti i nasmijati do suza: Eksplodirala kuća, masaža gratis...

Prodaja starih stvari koje više ne koristimo postala je sve češća praksa u svakodnevnom životu. Bilo da se radi o odjeći koju smo rijetko nosili, starom kauču koji zauzima prostor u dnevnom boravku, automobilu koji više ne koristimo ili starim mobitelima, mnogi se odlučuju na prodaju kako bi oslobodili prostor i istovremeno zaradili.

Zahvaljujući brojnim mobilnim aplikacijama i online platformama za kupnju i prodaju, proces je danas jednostavan i pristupačan svima. Ljudi tako lako pronalaze kupce za predmete koji im inače samo skupljaju prašinu, a pritom mogu uštedjeti novac za nešto novo ili si priuštiti nešto što su dugo željeli.

Osim svih prednosti, ovakva prodaja donosi i određene izazove. Često se može naići na razne prevare i neugodnosti, što može biti frustrirajuće i zahtijevati dodatnu pažnju i oprez. No, s druge strane, upravo se u tim situacijama znaju roditi i bizarne, pa čak i smiješne priče koje ćeš rado dijeliti s prijateljima i obitelji.

Upravo tu priliku iskoristila je djevojka Tabitha Mixon, koja je na TikToku zamolila korisnike da joj podijele svoja najnevjerojatnija iskustva s Facebookove platforme "Marketplace".

"Oluja je i dosadno mi je. Napišite mi svoje najluđe priče s FB Marketplacea. Ne mislim, na one 'nikad se nisu pojavili ili su zaboravili novac'. Tražim priče u koje nitko ne bi povjerovao", napisala je na svom videu.

Video je vrlo brzo dosegnuo više od četiri milijuna pregleda, a korisnici su podijelili preko deset tisuća bizarnih priča koje su mnoge ostavile u potpunom šoku.

'Došao sam po paket, pa je kuća eksplodirala'

Jedan korisnik doživio je situaciju koja podsjeća na scene iz napetih filmskih trilera. Naime, dogovorio je kupovinu predmeta s nekim osobama koje su ga zamolile da dođe po robu u njihovu kuću i poslale mu točnu adresu. Budući da nije vidio ništa neobično u tome, bez razmišljanja se uputio na dogovorenu lokaciju, potpuno nesvjestan što ga tamo očekuje.

"Došao sam nešto kupiti od njih. Nisu bili tamo. Pokucao sam nekoliko puta. Baš kad sam odustao i okrenuo se da odem, kuća im je eksplodirala. Morao sam zvati 911 i završio sam na vijestima", ispričala je jedna korisnica.

Foto: AI

Nevjerojatna slučajnost

Djevojka je, unatoč teškom gubitku svojih roditelja, odlučila prodati neke njihove stvari. No, ono što joj se dogodilo s kupcima bilo je nešto što nije ni u najluđim snovima mogla predvidjeti.

"Moji roditelji su oboje preminuli, zvali su se Paul i Tami. Njihova ljubav jedno prema drugome bila je toliko duboka. Prodavala sam nešto što je pripadalo mom tati, a par koji se pojavio da to kupi zvali su se Paul i Tami", otkrio je još jedan korisnik.

Foto: AI

Ormar + mačka gratis

Kada izlazimo iz dvorišta ili kuće, posebno je važno dobro paziti na svoje ljubimce. Osim što mogu pobjeći i nestati, postoji i opasnost da slučajno ili namjerno završe u nečijem automobilu.

Upravo se takva neobična situacija dogodila jednom gospodinu koji je prodavao ormar. Dok su kupci utovarivali stvar, njegova mačka se tiho ušuljala u njihov automobil. Srećom, imao je sreće s razumijevanjem i poštenim kupcima, a cijela priča ostala je za pamćenje kao neobičan, ali sretan splet okolnosti.

"Prodao sam veliki izložbeni ormar dvojici tipova. Ukrcali su ga u svoje sportsko terensko vozila (SUV) i odvezli se. Dvadeset minuta kasnije vratili su se i pokucali na moja vrata da mi vrate moju mačku koja im je nekako uskočila u auto", šokirao je gospodin svojom pričom.

Foto: AI

Sigurna provjera da proizvod radi

Jedan gospodin odlučio je prodati svoj roštilj, a kupac je želio biti siguran da ulaže u ispravan proizvod pa ga je odlučio isprobati prije kupnje. Iako je to možda zvučalo kao obična provjera, za prodavača se pokazalo kao pun pogodak

"Prodao sam roštilj, a osoba je htjela provjeriti radi li pa je došla s plinom i hranom te počela roštiljati u mom dvorištu. Dobio sam plaću i besplatnu hranu", istaknuo je prodavač.

Foto: AI

Prodavala stolicu, dobila masažu

Djevojka je odlučila prodati svoju stolcu, ali kad je stigao zgodan muškarac, bilo je jasno da ona nije jedina stvar zbog koje je došao. Iako je službeno došao isprobati i eventualno kupiti stolicu, njegova pažnja i namjere brzo su se pokazale mnogo drugačijima. Umjesto da se fokusira na namještaj, situacija je iznenađujuće poprimila sasvim neočekivan tijek.

"Jedna obiteljska prijateljica stavila je na prodaju stolicu koju je sama prilagodila, a jedan tip (u lijepom odijelu i skupom autu) došao je kod nje, zamolio je da sjedne i isproba stolicu, no nekako je na kraju završio tako da joj masira noge (očito nije ni bio zainteresiran za stolicu). Na kraju mu je naplatila masažu, a on je otišao", iznenadila je korisnica.

Foto: AI

Umjesto kopački dobila je prljave kutije

Mladić je odlučio prodati svoje stare nogometne kopačke te ih je stavio na prodaju putem Marketplacea. Iako je sve djelovalo jednostavno i brzo, ispostavilo se da kupac nije dobio ono što je trebao.

"Prodavao sam par nogometnih kopački koje sam imao u Target vrećici na prednjem sjedalu auta. Kad sam se susreo s gospođom na parkiralištu McDonald’sa, bila je u velikoj žurbi, pa je brzo dotrčala do mog prozora. Ja sam joj samo pružio vrećicu i uzeo novac. Kasnije sam shvatio da sam joj, umjesto kopački, dao vrećicu s ostacima svog ručka", otkrio je mladić.

Foto: AI

Je li to neka prijetnja?

Nakon dugog traženja, napokon je pronašao komodu koja mu se stvarno svidjela. Dogovorio je da će po nju otići sam, na mjesto usred ničega, daleko od bilo kakve gradske vreve. No, kad je stigao, prodavači su mu postavili neobično, gotovo jezivo pitanje. To pitanje izazvalo je nelagodu i pitanje – je li to bila samo šala ili pak skrivena prijetnja?

"Otišao sam pokupiti komodu usred ničega, a oni su me pitali želim li vidjeti i lijes", iznenadio je pričom.

Foto: AI

Kupac ili ubojica?

Nikada nisu ni slutili da će ih naizgled obična prodaja dovesti do trenutaka koji su im mogli doslovno ugroziti život. Umjesto da mirno i uspješno zaključе posao, dočekao ih je neočekivani šok koji je cijelu situaciju pretvorio u pravu noćnu moru.

"Tip nas je natjerao da se nađemo na parkiralištu crkve, a onda je izvadio pištolj i primorao me da mu dam sav novac dok mi je oružje držao na glavi", šokirao je još jedan korisnik.

Foto: AI

'Zabrinula sam kupca'

Djevojka je odlučila prodati mikrovalnu pećnicu koju je naslijedila od svoje majke, a nije mogla ni slutiti da će sadržaj unutar uređaja izazvati popriličnu zbunjenost kod kupca.

"Prodala sam mikrovalnu koju mi je mama dala, a nisam je trebao. Međutim, zaboravila mi reći da ju je napunila knjigama poput "Kako pobjeći iz nasilne veze", "Udata za narcisa" i sličnim temama. Tip mi je nakon preuzimanja poslao poruku: 'Vrlo sam zabrinut, jeste li u redu?' To me totalno zbunilo, a onda mi je pokazao sve te knjige skrivene unutra. Bože, bilo mi je baš neugodno", istaknula je djevojka.

Foto: AI

'Mislila je da ću je izbosti nožem'

Gospodin je proveo ugodno popodne kod prijatelja, zajedno rezbareći bundevu za nadolazeći Halloween. Nakon te kreativne aktivnosti, uputio se prema dogovorenom mjestu kako bi kupio božićni vijenac. Međutim, umjesto da sve protekne glatko i bez problema, nesporazum i neplanirana situacija na parkiralištu pretvorili su ovaj susret u pravu dramu.

"Kupovao sam božićni vijenac od jedne starije gospođe. Na dogovoreno odredište dolazio sam direktno s rezbarenja bundeve (krajem listopada). Dogovorili smo se kraj jedne trgovine koja je imala malo osvjetljenja. Izašao sam iz auta i dočekao je na svojoj strani auta – dok sam izvlačio novac, veliki nož koji sam koristio za rezbarenje bundeve ležao je na vrhu novčanika i pao mi je na parkiralište. Ta je sirota žena bila prestravljena i suznih očiju, mislila je da ću je opljačkati i izboditi. Samo mi je bacila vijenac i brzo pobjegla", otkrio je korisnik svoju ispovijest.

