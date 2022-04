Nakon što su se brojni svjetski mediji raspisali o djevojci koja se tijekom vikenda skinula usred koncerta u Dallasu, te tako Ricardu Arjoni, po svemu sudeći, dala do znanja čime ga misli počastiti ako se nađu u hotelu, junakinja priče sama se razotkrila u komentarima na jednom portalu.

Bez pardona je ostavila link na svoj profil na Instagramu, pa danas znamo da se zove Andrea Vivas Verde i da sebe smatra fanatičnom obožavateljicom tog gvatemalskog kantautora.

"Nastavljam sa svojim mirnim i sretnim životom. A ako je to nešto što vas smeta, shvatite da me samo nasmijavate. Nastavit ću pratiti Arjonu i skidati se, i to do gola, kada god budem u blizini", navela je u jednoj od objava i naglasila:

Sretna sam što sam takva kakva jesam. I tko ste vi da mi sudite?", upitala je sve one koji su joj u međuvremenu uputili žestoke kritike.

A da pri skidanju drugi put možda neće biti usamljena, otkrila je još jedna rečenica podno njezine objave, a u kojoj joj se jedna tamnokosa ljepotica ponudila da joj pravi društvo pri striptizu.

"Apsolutno sam za", odvratila joj je Vivas Verde.

