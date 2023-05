Znate već kako idu osnovna pravila. Ako se idete tetovirati, napravite to kod nekoga tko ima iskustva u tom poslu, jasno razumije što mu govorite i drži se dogovora.

Australska infleuncerica Tia Kabir rasplakala se neki dan na Baliju kada je izašla iz jednog tamošnjeg salona, a povod suzama bila je činjenica da se tattoo majstor unatoč dogovoru odlučio za improvizaciju.

"Otišla sam na Bali zbog posebne tinte o kojoj sam oduvijek maštala, ali sam ostala užasnuta kada je tattoo umjetnik promijenio dizajn bez mog dopuštenja", rekla je 19-godišnjakinja, koja tako mlada već ima profil i na OnlyFansu.

Zapelo je praktički kod redoslijeda riječi, pa je Tia iz salona, umjesto uz natpis "anđeoska energija", izašla kao "energetski anđeo".

Snimka njezine muke postala je hit na TikToku, ali treba reći i to da se Tia oglasila u ponedjeljak ujutro i kazala da je greška uspješna ispravljena, odnosno da njezina tetovaža sada kaže "Energy of an angel" (energija anđela).

