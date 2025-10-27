Optužila je konobaricu da joj je pokušala zavesti dečka i priredila kaos koji je sve zaprepastio

Kolumbijka Vanessa Navarro prikazala je na društvenim mrežama na koji se način obračunala s konobaricom koju je optužila da joj je pokušala zavesti dečka.

Navarro je djevojci najprije pokazala poruke na koje je naletjela u njegovu mobitelu, pa žestoko nasrnula na nju ispred zaprepaštenih gostiju u jednoj od pizzerija u gradu Valleduparu.

Brutalan fizički obračun nastavljen je ulici ispred lokala, a naposljetku su ga prekinuli prolaznici koji su se pošteno namučili da odvuku razjarenu Navarro.

Snimka je u međuvremenu postala viralna na svim društvenim mrežama i inspirirala desetke članaka na južnoameričkim portalima, međutim, priča je tijekom vikenda dobila novo poglavlje jer se na TikToku oglasila i napadnuta djevojka, Scarleth Ontivero, koja je kazala da je stradala nedužna.

Ontiveiro je u suštini prepričala da je dotičnog dečka upoznala još u vrijeme kada su oboje imali 15 godina, naglasila da su se tek nedavno ponovno povezali, te je zanijekala da su njihove međusobne poruke bile romantične prirode.

Istina, Ontivero je priznala da su se pojedine njezine rečenice mogle pogrešno protumačiti, ali je ostala pri tome da nije imala baš nikakve namjere petljati se s tuđim partnerom.

Vanessa Navarro također je najavila da će na društvenim mrežama iznijeti svoju stranu priče, dok je portal El Universal naveo da će sukob dobiti nastavak ispred pravosudnih tijela.

UPOZORAVAMO DA SLJEDEĆI VIDEO SADRŽI SCENE NASILJA

Scarleth Ontivero prikazala je na svom profilu sporne poruke