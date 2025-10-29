Opljačkan restoran poznat po cvjetnim aranžmanima, pohotni razbojnici se usput i poseksali

Dvoje za sada nepoznatih pljačkaša opustilo se tijekom razbojstva do te mjere da je pao i usputni seks.

Potvrdile su to nadzorne kamere restorana Mon Chéri u Scottsdaleu u Arizoni, čija je vlasnica Lexi Caliskan kazala da su pohotni razbojnici provalili rano ujutro u subotu, 25. listopada, te ukrali 450 dolara u gotovini, iPhone i bocu Bacardija.

Usto su oštetili dvoje vrata i blagajnu, kazala je Caliskan, koja je na profilu lokala na Instagramu objavila dio izuzete snimke s nadzornih kamera u želji da čim više ljudi vidi zapis i identificira zločince.

Par se u seks upustio uz cvjetni aranžman postavljen ispred Mon Chérija, gdje se nalazi instalaciju u obliku srca: "U pitanju je mjesto gdje naši gosti često snimaju fotografije za Instagram", objasnila je.

Restoran Mon Cheri u javnosti je poznat kao lokal s neodoljivim cvjetnim aranžmanima te ga na Instagramu prati nešto više od 60 tisuća ljudi.