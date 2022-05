Bolje da propadne selo nego običaji, stara je narodna poslovica kojom se vodio jedan stariji gospodin imena Dejan. On je po svemu sudeći s Balkana, s obzirom na jedan narodni običaj kojeg je pokušao implementirati u inače strogoj i uređenoj Švicarskoj.

On je naumio na livadi pored željezničke pruge, za koju se može pretpostaviti da je njegovo dvorište, okrenuti janje na ražnju. Miomirisi svježe pečenog mesa u našim krajevima obično privuku susjede, koji uz čašicu razgovora, donesu i čašicu, pa čak i bocu, koječega, uglavnom alkoholnoga.

No, to tako ne ide u Švicarskoj. Nesretni Dejan je privukao mlađeg muškarca naoružanog krampom i vatrogasnim aparatom. "Dejane, gledaj u njega", govori ženski glas muškarcu dok mu se nezadovoljnik približava urlajući: "Jugoslavenu, znaš li da je to zabranjeno?"

U jednom trenutku muškarac je Dejanu krampom izbio štap kojim se branio dok je istovremeno telefonirao policiji. Nekoliko trenutaka poslije, janje je dobilo aromu vatrogasne pjene. Rastrojeni Švicarac je odlučio s pristojne distance u cijelosti isprazniti vatrogasni aparat.

Ovaj je čudan incident privukao je veliki broj komentatora na društvenim mrežama, koji su se pitali ima li taj Švicarac pametnijeg posla od maltretiranja susjeda. Neki su zaključili da je možda vegetarijanac, a neki da je ipak bolje da umru običaji, kad si u tuđini.