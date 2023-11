Alina Andrievskaja, 41-godišnja dama iz Donbasa, upravo je potvrdila novinarima da nikad nije bila imenovana misicom samoproglašene Narodne Republike Donjeck.

A upravo se zbog te informacije ovih dana ponovno našla u središtu interesa javnosti te postala predmet nepreglednoga niza komentara na ukrajinskim i ruskim društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, sve otkako je netko plasirao priču da je 2021. godine osvojila titulu najljepše, brojni su stali komentirati njezinu pojavu, odnosno izgled koji je očito korigirala na raznorazne načine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Ukrajinski mediji su bili ti koji su me počeli spominjati kao misicu. Prvi puta su to učinili 2021. godine, informacija je i tada postala viralnom, a sada su to učinili ponovno", kazala je Andrievskaja u razgovoru za Daily Storm.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Usto je sugerirala da je postala interes medija zbog svog, citiramo, markantnog izgleda, pa kazala da je do zabune možda došlo i stoga što je svojedobno na društvenim mrežama pozirala uz nekakvu krunu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ipak, nikada se nisam prijavljivala na natjecanja takve vrste", pojasnila je.

Inače, Andrievskaja je isključila komentare na svojim profilima na Instagramu i na TikToku, na platformama na kojima učestalo objavljuje fotografije i video zapise, između ostalog i stoga što je često bila izložena prozivkama i negativnim komentarima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijekom jednog zapisa na TikToku je kazala da "pojedine Ukrajinke komentiraju svaki njezin korak", a osobito ju je naljutila neke djevojka koja ju je optužila da se pravi važna uz lažne modne dodatke slavnih i skupocjenih brendova.

Andrievskaja je danas razvedena žena, ima kćer, a tijekom nedavnog intervjua je kazala da želi snažnog muškarca u moralnom i duhovnom pogledu, nekoga tko će se znati nositi s valom negative uperene u njezinu smjeru.

"Ako te ljudi vole, to znači da si dobar. Ako te mrze, to znači da si najbolji", napisala je prije tri tjedna ispod jedne od objava na Instagramu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

---

Tekst se nastavlja ispod oglasa

---