Od razapinjanja na križ do počinjenja zločina: Ovo su najbizarniji uskršnji običaji na svijetu

Dok se u većini svijeta Uskrs povezuje s obiteljskim okupljanjima, bojanjem jaja i potragom za čokoladnim zečevima, diljem planeta postoje tradicije koje izlaze izvan okvira uobičajenog.

Od ekstremnih činova vjere i jezivih procesija do masovnih vodenih bitaka i lova, neki običaji toliko su neobični da zvuče gotovo nevjerojatno.

Ovi rituali, duboko ukorijenjeni u lokalnoj povijesti i vjerovanjima, pokazuju nevjerojatnu raznolikost proslave najvećeg kršćanskog blagdana.

Filipini: Stvarna raspeća i samobičevanje

U nekim dijelovima Filipina, posebice u gradu San Fernando, Veliki petak obilježava se na jedan od najdrastičnijih načina na svijetu. Skupine pobožnih katolika sudjeluju u javnim ritualima samokažnjavanja kako bi se iskupili za grijehe ili ispunili zavjet.

Ovi činovi uključuju hodanje bosonog po vrućem asfaltu, samobičevanje bambusovim štapovima do krvi, a vrhunac je stvarna rekonstrukcija Kristove muke.

Nekoliko dobrovoljaca svake godine biva pribijeno na drvene križeve steriliziranim čavlima. Iako Katolička crkva ne odobrava ovu praksu, ona i dalje privlači tisuće promatrača i postala je svojevrsna turistička atrakcija.

Norveška: Sezona zločina umjesto blagdana

Dok ostatak svijeta slavi uskrsnuće, Norvežani se okreću mračnijoj temi - zločinu. Tijekom uskrsnih blagdana, cijela nacija uranja u tradiciju poznatu kao Påskekrim ili "Uskrsni krimić".

Televizijski kanali emitiraju maratone kriminalističkih serija i filmova, a izdavači tempiraju objavu novih detektivskih romana upravo za ovo razdoblje.

Čak i kartoni mlijeka u trgovinama često imaju otisnute kratke misteriozne priče. Običaj je navodno započeo 1923. godine, kada je jedan izdavač promovirao novi kriminalistički roman oglasom na naslovnici novina, a mnogi su povjerovali da se radi o stvarnim vijestima, što je knjizi donijelo golemu popularnost.

Foto: Shutterstock

Novi Zeland: Veliki lov na uskrsnog zeca

U regiji Otago na Novom Zelandu, zec nije simpatični simbol Uskrsa, već invazivna štetočina koja uništava usjeve i prijeti lokalnom ekosustavu. Zbog toga se svake godine tijekom uskrsnog vikenda organizira "Veliki uskrsni lov na zečeve" (The Great Easter Bunny Hunt).

Stotine lovaca natječu se tko će ubiti više zečeva, a pobjednika čeka novčana nagrada. Tijekom ovog događaja svake se godine ubije i preko deset tisuća zečeva, što je u oštrom kontrastu s globalnom slikom umiljatog uskrsnog simbola.

Češka i Slovačka: Šibanje za zdravlje i ljepotu

Na Uskrsni ponedjeljak u Češkoj i Slovačkoj mladići obilaze kuće i simbolično "šibaju" djevojke i žene ručno ispletenim vrbovim grančicama ukrašenim šarenim vrpcama, poznatim kao pomlázka.

Ovaj naizgled agresivan običaj zapravo ima korijene u poganskim ritualima i vjerovanju da vrba, kao prvo drvo koje u proljeće lista, prenosi svoju vitalnost, plodnost i mladost.

Zauzvrat, žene mladićima daruju obojana jaja, slatkiše ili piće. Unatoč simbolici, tradicija je danas postala prilično kontroverzna.

Francuska: Divovski omlet za Napoleonovu vojsku

U gradu Bessières na jugu Francuske svake se godine na Uskrsni ponedjeljak priprema divovski omlet. Tradicija navodno potječe iz doba Napoleona Bonapartea. Legenda kaže da su Napoleon i njegova vojska, prolazeći kroz taj kraj, odsjeli u lokalnoj gostionici gdje su im poslužili omlet.

Vojskovođi se jelo toliko svidjelo da je naredio stanovnicima da prikupe sva jaja iz sela kako bi se sutradan pripremio ogroman omlet za cijelu njegovu vojsku. Danas "Vitezovi divovskog omleta" koriste više od 15.000 jaja kako bi nahranili tisuće okupljenih na glavnom gradskom trgu.

Foto: Shutterstock

Grčka: Rat jajima i bacanje lonaca na Krfu

Grci Uskrs slave uz jedinstvene običaje, a najpoznatiji je bojanje jaja isključivo u crvenu boju koja simbolizira Kristovu krv i pobjedu nad smrću. Nakon ponoćne mise, obitelji sudjeluju u igri zvanoj tsougrisma, gdje svatko pokušava razbiti jaje druge osobe.

Vjeruje se da će onaj čije jaje ostane čitavo imati sreće cijele godine. Na otoku Krfu, pak, na Veliku subotu ujutro stanovnici s prozora i balkona na ulice bacaju velike glinene posude i ćupove napunjene vodom. Glasna buka, kako se vjeruje, tjera zle duhove i simbolizira dobrodošlicu proljeću.

Papua Nova Gvineja: Cigarete umjesto čokoladnih jaja

U tropskoj klimi Papue Nove Gvineje čokoladna jaja nisu praktičan uskrsni ukras jer se brzo tope. Zato su se mještani prilagodili na jedinstven način.

Ispred crkava se postavljaju drvca koja se umjesto uobičajenim dekoracijama ukrašavaju kutijama cigareta i duhanom. Nakon uskrsne mise, ovi neobični "ukrasi" dijele se vjernicima, koji zatim zajedno slave pušeći.