Očekivali su divljenje, dočekali ruganje: Umjetna inteligencija zabrljala božićnu reklamu Coca-Cole

Coca-Cola je ponovno uzburkala javnost božićnom kampanjom za 2025. godinu. Naime, i drugu godinu zaredom predstavila je reklamu koju je u potpunosti generirala umjetna inteligncija, ali je umjesto divljenja uglavnom dočekala negativne kritike.

Tako je, pored ostalih, i Dino Burbidge, neovisni stručnjak za inovacije, grafički prikazao kako se Coca-Colini kamioni u reklami mijenjaju iz kadra u kadar (gotovo u svakoj imaju drugačiji broj kotača), u usto su i gledatelji primijetili zabrinjavajući trenutak u kojem se čini da će se kamion zabiti u gomilu ljudi.

Ti propusti, poznati i kao "vremenski driftovi", nastali su jer AI sustavi često generiraju video kadar po kadar bez da u obzir uzimaju prethodne scene.

Pratik Thakar, globalni potpredsjednik i voditelj generativne AI u Coca-Coli, svejedno je odbacio kritike te ustvrdio da je kvaliteta izrade bila "deset puta bolja" nego lani.

Iz tvrtke su se pohvalili i drastičnim smanjenjem produkcijskog vremena. Proces koji je nekad trajao godinu sada je završen za otprilike mjesec dana, i to uz tim od svega pet AI stručnjaka koji su obradili preko 70.000 video isječaka.

Ipak, unatoč odgovoru iz Coca-Cole, internet su preplavili negativni komentari.

Tako su mnogi istaknuli i ironiju da brend sa sloganom "It's the Real Thing" (To je prava stvar) promovira umjetan sadržaj.

Komentari ispod videa na YouTubeu, koje tvrtka nije isključila, variraju od sarkastičnih opaski poput "najbolja reklama za Pepsi koju sam ikad vidio" do optužbi za "umjetničku krađu" zbog sličnosti likova s onima iz Disneyjevih filmova.

Podaci o percepciji reklame dodatno su zakomplicirali sliku. Prema agenciji CARMA, čak 32% reakcija na internetu bilo je negativno, a samo 10,2% pozitivno. Kritičari su reklamu nazivali "bezdušnom", "bljutavom" i lišenom nostalgije koja je krasila prijašnje kampanje.

S druge strane, platforma za testiranje oglasa System1 dala je reklami najvišu moguću ocjenu, 5.9 od 5.9 zvjezdica. Njihova analiza sugerirala je da je, unatoč šeptrljavoj AI produkciji, emocionalno pripovijedanje i kreativna dosljednost brenda ipak došlo do izražaja.

Brok kotača na kamionima od kadra do kadra