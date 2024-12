Sprema se oluja? Lik Donalda Trumpa pojavio se na nebu i šokirao prolaznike

Na obali Durhama u Engleskoj dogodilo se nešto što je istovremeno fasciniralo i nasmijalo mnoge. Na nebu iznad mora pojavio se oblak koji, prema riječima svjedoka, nevjerojatno podsjeća na američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Na oblaku se jasno ističe oblik Trumpove prepoznatljive frizure, zajedno s karakterističnim crtama lica, što ga čini izuzetno upečatljivim prizorom. Ovu nevjerojatni sličnost primijetio je fotograf Neil Rutherford dok je uređivao fotografije koje je snimio tijekom olujnog vremena ovog tjedna, a nije mogao sakriti svoje iznenađenje.

"Često u prirodi vidite lica u valovima ili oblacima, ali ovo je izgledalo baš kao Trump. Nisam mogao vjerovati", izjavio je Rutherford.

S druge strane, znanstvenica Lynne Turnbull s dozom humora osvrnula se na ovu neobičnu pojavu, te dodala svoj šaljivi komentar koji je dodatno začinio cijelu priču.

"Trump, nazvan po vjetru, iako nije istog tipa" , rekla je Turnbull.

Foto: Profimedia

Nije prvi put

Ovo nije prvi put da se oblak s Trumpovim likom pojavio na nebu – slične nebeske formacije zabilježene su već nekoliko puta i svaki put izazvale veliko zanimanje javnosti. Jedan od najupečatljivijih primjera dogodio se prije četiri mjeseca kada je fascinantan prizor postao viralan na Redditu.

Fotografija je objavljena s naslovom: "Jesam li to samo ja ili taj oblak izgleda kao Trump?" i ubrzo privukla preko 200 komentara.

"Dolazi oluja", "Kakav je to sjajan oblak, pogledao sam ga i rekao vau, to je sjajan oblak", "Jednostavno strašan oblak", "Bože, svi su sada opsjednuti politikom! Čak je i nebo na njoj", "Oblak doista izgleda kao Trump, ali je li itko ovu sliku stvarno jeziv?", "Kad si postao toliko slavan da oblaci mogu sličiti na tebe, to je sr***e na višoj razini", pisali su.

