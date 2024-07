Nakon što je nevrijeme protutnjalo Slovenijom, u subotu uvečer je zahvatilo i sjeverne krajeve Hrvatske gdje je mjestimično uz kišu, padala i jaka tuča.

Portal klikaj.hr objavio je nevjerojatnu fotografiju oblaka snimljenog u Badljevini. Snimio ju je Alen Ivana Brkić. Ali sličan velikoćelijski oblak vidjeli su mnogi i iz Zagreba iz kojeg su također sijevale munje.

Portal klikaj.hr objavio je i fotografije čitatelja koji su snimili velike komade tuče koja je padala nakon što je jako nevrijeme kasno navečer u subotu pogodio dobar dio Podravine.

Foto: Klikaj.hr

"Jaka kiša, grmljavina, tuča. Štete su ogromne", napisali na portalu navodeći da fotografije tuče šalju stanovnici iz Srdinca u općini Novigrad Podravski.

Foto: Klikaj.hr

U Međimurju je, pak, padala tuča veličine lješnjaka.

Kasnije se nevrijeme pomaknulo na istog zemlje te je jak vjetar, također praćen tučom, poharao Osječko-baranjsku županiju. Kako donose 24sata, stanovnici mjesta Mrzović navode da su srušeni krovovi, da su padala stabla te da je bilo razbijenih prozora i fasada.

Snažna i lokalna nevremena pogodila su pojedina mjesta nakon iznimno vrućeg dana u kojem su temperature išle i do 40 stupnjeva.

Dolazi i fenski efekt bure

RTL-ov vremenski prognostičar Dorian Ribarić rekao je da toplinski valovi nisu neuobičajeni, ali da jest neuobičajeno da je ovoliko dugotrajan te da se takvo što može očekivati u budućnosti.

"Ono što se događa u ovom trenutku u Europi je da nam je zapadni dio kontinenta svježiji. On je hladniji od prosjeka. Tamo se redaju ciklone i frontalni poremećaji i zadržavaju se nekako sve iza Alpa. Naši krajevi su u polju anticiklone, tj. u polju vedrine i stiže nam taj vrlo vruće afrički zrak s južnim strujanjem i takva će situacija potrajati. Mi smo trenutno na rubnom području, pa malo vlage možda može procuriti do naših krajeva. Zato imamo ovakve nestabilnosti, kao što smo imali na sjeverozapadu Hrvatske."

Iako je vrijeme i dalje toplo, rekao je da se ne očekuju toplinski rekordi, da će možda u pojedinim dijelovima Dalmacije biti oko 40 stupnjeva Celzijevih, a oko utorka možda se pojavi i fenski efekt bure. Govorio je i o grmljavinskim nevremenima koji su jučer poharali Hrvatsku.

"Nažalost, svaki toplinski val može završiti grmljavinskim nevremenom. To vam je kao da na vruću tavu bacite kapljicu hladne vode. To je jedan buran proces, lokalan, ali buran. I onda se događa to postepeno hlađenje. Očekujemo da barem idućih desetak dana bude vrlo vruće. Nakon toga bi mogla popustiti ta vrućina. Nažalost, eto, moguće je i nevrijeme, ali to ne možemo precizirati do samog trenutka kada se to dogodi."

