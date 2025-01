Numerologinja nam je otkrila tko će u predsjedničku fotelju: 'Tu nema zbora'

Prvi krug predsjedničkih izbora u Republici Hrvatskoj, koji je održan 29. prosinca 2024. godine, završio je s jasnim vodstvom aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, koji je osvojio 49,09 posto glasova.

Na drugom mjestu, s 19,35 posto glasova, nalazi se Dragan Primorac, koji će tako zajedno s Milanovićem nastaviti utrku u drugom krugu izbora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Taj odlučujući krug glasanja bit će održan 12. siječnja 2025. godine, kada će hrvatski birači imati priliku donijeti konačnu odluku o tome tko će preuzeti predsjedničku dužnost za sljedeći mandat.

Zbog toga smo razgovarali s numerologinjom Olgom Hadjić, koja nam je na temelju numerološke analize datuma drugog kruga predsjedničkih izbora, 12. siječnja 2025., te datuma rođenja kandidata Zorana Milanovića (30. listopada 1966.) i Dragana Primorca (7. lipnja 1965.), predvidjela tko bi mogao imati veće šanse za osvajanje predsjedničke fotelje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Broj 12 je trojka (1+2=3), i to ide u prilog Milanoviću jer on 30. rođen. Taj datum mu odgovara jako. Sudbinski aspekt tog datuma je broj četiri. Kada se zbroje tri i četiri, to daje sedmicu na karmi. Primorac je rođen 7. lipnja i taj datum je u okviru broja sedam i tu se očitava karakter. Kada zbrojimo sve u nizu, dobijemo sudbinski opet sedam", otkrila je Olga.

Foto: Facebook

Utjecaj karaktera

Također se osvrnula na karakteristike oba kandidata, te ističe kako bi njihove osobnosti i unutarnji sklonosti mogli imati značajnu ulogu u oblikovanju ishoda izbora.

Prema njezinoj analizi, svaki kandidat nosi specifične energetske vibracije koje se odražavaju u njihovim osobinama i pristupima političkom životu.

Foto: Profimedia

"Kada pogledamo datum, on u lipnju puni 60 godina, što znači da još uvijek ima 59 i to mu je karmička godina, a ona se preklapa s Merkurom jer on je njegovo dijete (blizanci su Merkurova djeca).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada pogledamo datum, na karmi je Primorcu taj dan privržen, ali njegov karakter će ga pokopati. On je dobar glumac, improvizira i dopadljiv je te na taj način ljude dobiva. Osim toga, bojim se i da će Milanović iz rukava izvući neke adute. On je škorpion koji jako dobro barata riječima. On svojim nastupom privlači publiku ljudi i sudbinski jako dobro kotira među ljudima", rekla nam je.

Foto: RTL

Ivana Kekin ima utjecaja na konačan rezultat

U prvom krugu predsjedničkih izbora, osim Zorana Milanovića i Dragana Primorca, sudjelovali su i Ivana Kekin, Marija Selak Raspudić, Tomislav Jonjić, Miro Bulj, Branka Lozo te Niko Tokić Kartelo. Numerologinja je posvetila posebnu pažnju Ivani Kekin, te je prema analizi njezinog datuma rođenja, 24. siječnja 1984., otkrila da bi njezin utjecaj mogao imati značajnu ulogu u konačnom rezultatu izbora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot Facebook

"Njezini birači će glasati za Milanovića jer ona je karmički povezana s njim. Ne bi me čudilo da ona pozove ljude i svoje birače da glasaju za njega u nekom njezinom javnom istupu. Ona puno govori, gestakulira i žena je temperamentna. Budući da je ona prva prema karmi Milanovića, on je prvi i tu nema zbora", zaključila je Olga.