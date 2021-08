Kombiniranje s više partnera nije ništa novo i nepoznato čovječanstvu, ali ako iz jednadžbe isključite ljubavnice i ljubavnike, rijetko tko se u zapadnjačkoj kulturi odlučuje za otvorene veze s više osoba.

Argentinci Eliana Cuchietti, Nazareno Fernández i Maira Fernández iznimka su u tom smislu, zajedno su već otprilike pet godina, te ne mogu ni zamisliti svoje živote bez da sve dijele utroje.

Elianai Nazareno svojedobno su bili uobičajeni par, zajedno su vodili pozivni centar, no zatim im se u tvrtki pridružila Maira, koja je vrlo brzo postala puno više od njihove djelatnice.

Maira im je isprva oboma postala jako dobra prijateljica, ali prijateljstvo se uskoro pretvorilo u ljubav u svakom mogućem smjeru.

Zajedno su počeli izlaziti, ručati i večerati, a svaki puta kada bi netko izostao s druženja, preostalo dvoje bi osjećali neku prazninu.

"Da, baš je bilo tako. Svaki puta kada bih, primjerice, izašao s Eli, a Maire ne bi bilo, oboje bismo se žalili kako nam nedostaje. Naravno da smo shvatili da se s nama nešto događa, ali isprva nismo razumjeli te osjećaje", ispričao je za argentinske medije Fernandez (41), pa istaknuo:

"Ne, ne živimo u otvorenoj vezi, nismo svingeri. Nas troje smo zajednica i ne upuštamo se u avanture s drugim ljudima. Držimo se jedno drugog i na tome ostaje", kazao je za list Los Andes.

Eliana, Nazareno i Maira sada već četiri godine dijele isti dom, a njihova veza postala je službenom kada su se Eliana i Maria prvi puta poljubile predma u prošlosti nisu imale lezbijskih iskustava.

Učinile su to ispred njegovih očiju, a francuski poljubac dogodio se tijekom romantične zajedničke večere. Odložile su čaše vina, predale se strasti i prestale skrivati obostranu privlačnost.

"Naravno da mi je kao muškarcu to bila fantazija, gledati dvije prelijepe žene kako se međusobno ljube. Ali u tom trenutku još nisam mogao vjerovati da će sve to prerasti u jednu vrlo skladnu vezu", dodao je.

"Čini se da nam je svima trebao taj netko treći. Do tog trenutka smo se osjećali kao nepotpuni ljudi", kazala je Maira, dok su se sve troje složili da je seks uvijek izvanredan i da svakodnevno otkrivaju nešto novo.

Najveći problem predstavljale su im njihove obitelji, kako im to reći i objasniti, najviše se s roditeljima mučila Mira koja je tada imala samo 19 godina, no njihovi bližnji su ipak s vremenom prihvatili da je to ono što žele i što ih čini sretnima.

Planiraju postati roditelji, Eliana i Maira nadaju se da će ih Nazareno moći učiniti trudnicama istovremeno, a u rujnu se misle i zaručiti.