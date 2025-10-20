Nevjerojatna scena: Netko je parkirao skuter na vrhu mosta, na visini od 40 metara!

Građane Krakowa u četvrtak je dočekala nezapamćena scena. Naime, netko se popeo na vrh jednog od gradskih mostova te tamo ostavio električni skuter.

Pa iako je prizor pojedine korisnike društvenih mreža zabavio, policija je nakon objave na Facebooku slučaj prihvatila itekako ozbiljno te sada aktivno traži počinitelje zbog više kaznenih djela.

"Istražit ćemo slučaj i zbog opasnosti od ugrožavanja života ili nanošenja teških tjelesnih ozljeda“, naglasio je načelnik Piotr Szpiech, uz čije su riječi poljski novinari istaknuli da kazna za takvo djelo predviđa do tri godine zatvora.

Skuter je, dodajmo, parkiran na visini od 40 metara, zasigurno bi nekog građanina na mjestu usmrtio da mu je pao na glavu, a vatrogascima je bilo potrebno gotovo tri sata da ga uklone.

"Pozivamo vas da takvo što ne oponašate. Takva situacija nije samo opasna, već i nepotrebno angažira hitne službe te ih odvlači s drugih važnih dužnosti, istaknuo je Szpiech.

Kako se netko uspio popeti na vrh mosta uz tako težak teret, može se samo nagađati, međutim građanima je zabranjeno penjanje na konstrukciju i moguće je samo uz pomoć tehničkih ljestava.

Nađeni skuter inače pripada popularnoj platformi koja ih iznajmljuje, pa počinitelja čeka još jedan gadan problem sa zakonom jer zlouporaba prava korištenja skutera ujedno predstavlja pronevjeru tuđe imovine, navedeno je u članku 284. Kaznenog zakona i članku 119. Zakona o prekršajima.

Ovisno o vrijednosti skutera, pronevjera do 800 zlota predstavlja prekršaj, dok se sve iznad tog iznosa smatra kaznenim djelom.