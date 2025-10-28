NESRETNA SITUACIJA /

Nepažnja ga živog odvela u grob: Dostavljač usred sprovoda upao u raku
Foto: Screenshot

Zapis je u međuvremenu postao jedan od najvećih ovotjednih hitova na TikToku s više od 70 milijuna pregleda

28.10.2025.
13:41
Webcafe.hr
Korisnica TikToka imena Mishell objavila je neki dan na svom profilu kakva je nesvakidašnja nesreća zadesila jednog sirotog dostavljača.

Naime, jadničak je upao u grobnu jamu dok se pokušavao između ožalošćenih ljudi probiti do lijesa i tamo postaviti naručeni buket.

Nesretna situacija načas je zaokupirala pažnju svih koji su stigli na ispraćaj, a video je potvrdio da je dostavljaču neki muškarac odmah priskočio u pomoć.

Zapis je u međuvremenu postao jedan od najvećih ovotjednih hitova na TikToku s više od 70 milijuna pregleda te je potaknuo brojne korisnike da se pokušaju istaknuti s komentarima obojenim crnim humorom.

Sama autorica uz video nije ostavila nikakve napomene, no njezine prethodne objave ukazale su na to da je nemili događaj najvjerojatnije zabilježen u Ekvadoru.

@zuly_bd

 

♬ sonido original - Ramders Franco❤️
