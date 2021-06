Ljudi su ponekad kreativni kada je riječ o zaštiti od sunca, no jedna metoda s dalmatinske plaže jasna je vjerojatno samo njezinom autoru.

Naime, jedan kupač se od jakog sunca odlučio zaštititi stavljanjem natikače na lice, a njegova fotka završila je na satiričnoj stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca.

"Narkoza", napisali su admini uz fotku koja je u jednom danu skupila preko 2500 lajkova i stotinjak komentara.

"Ma to mu je suncobran, da mu ne ide sunce u oči", "Vrhunska zaštita. Svaka čast, šlapa do poda", "Suncobran za oči", "Auuu, ovo će ga držati do podne", "Vonj od šlape ga je anestezira", pisali su obožavatelji stranice.