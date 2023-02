Miracle Pogue (24) iz Mississippija upravo je postala priča dana na brojnim američkim portalima jer se lani udala za Charlesa, čovjeka starijeg 61 godinu u odnosu na nju.

Par se upoznao dok je ona radila u praonici rublja u Starkvilleu 2019. godine, a u romantičnu vezu se upustio godinu dana kasnije kada su se iz jednog isprva običnog prijateljstva izrodile puno dublje emocije.

"Kada sam upoznala Charlesa mislila sam da ima 60 ili 70 godina. Prevario me njegov fantastičan izgled, pa i to što je uvijek budan i vrlo aktivan. Kako bilo, svidio mi kao čovjek i više me nije bilo briga ima li 55 ili stotinu godina", ispričala je Miracle za Kennedy News i naglasila kako se nada da će s mužićem vrlo brzo zasnovati obitelj.

Tome je dodala da su njezina majka Tamika Phillips (45) i djed Joe Brown (72) od početka podržali vezu, ali i da je njezin otac, Kareem Phillips (47) , na prvu dosta loše reagirao.

"Da se nije pojavio na našem vjenčanju, zauvijek bi me izgubio", prepričala je Miracle kako je riješila sukob s ocem.

"Rekla sam mu da mi je potrebna njegova podrška i da želim da me otprati do oltara. Tako je naposljetku i bilo. Jednom kada je upoznao Charlesa i malo popričao s njim, zavolio ga je", kazala je.

Miracle je izrazila želju da joj Charles, umirovljeni agent za nekretnine, napravi dvoje djece, pa par upravo obilazi bolnice kako bi razmotrio sve opcije.

Budući da učestalo objavljuju na TikToku, Miracle i Charles izloženi su brojnim kritikama, ali on prvi za to ne mari.

"Vjenčanje je bilo prekrasan, bio je to najbolji dan u mom životu. A ti ljudi što komentiraju, ma oni meni ne čine razliku. Neka oni pišu svoje, najvažnije je da smo sretni zajedno", rekao je Charles.

Unatoč Charlesovoj energiji i entuzijazmu, Miracle je priznala da se ponekad brine za njegovo zdravlje.

"Realnost je takva da ću vjerojatno biti dulje od njega na ovom svijetu. Zato se trudim živjeti, zabavljati i doživjeti s njim što više mogu. On je moj vitez u blistavom oklopu", zaključila je priču Miracle.

