Naletjela je u šumi na tajanstvenu prostoriju te ostala iznenađena kada joj je rečeno čemu služi

Korisnica Reddita nadimka Severe-Assignment943 objavila je neki dan na toj društvenoj mreži interesantne fotografije na kojima je prikazala jedno naizgled misteriozno skrovište.

Djevojka je na prostoriju naletjela tijekom planinarenja u brdima Loess u Iowi te u objavi pojasnila da je konstrukciju ugledala na izoliranoj stazi bez bilo kakvih drugih građevina u blizini.

Budući da joj nije bilo s čime se to susrela, za pomoć se obratila ostalim korisnicima Reddita, koji su joj pojasnili da je natrčala na takozvani korijenski podrum ili trap, spremište koje je nekoć bilo neizostavan dio seoskih domaćinstava.

Prirodni frižider

Naime, korijenski podrum je podzemna ili djelomično ukopana prostorija koja koristi prirodnu temperaturu i vlažnost zemlje za čuvanje namirnica.

Iako naziv sugerira da je prostorija namijenjena za korjenasto povrće poput krumpira, mrkve i cikle, u njemu se uspješno mogu skladištiti i jabuke, kruške, kupus, staklenke zimnice, vino ili pivo.

Glavne prednosti takvih skrovišta su energetska neovisnost budući da funkcionira bez struje, prehrambena sigurnost i očuvanje kvalitete hrane jer, dakako, niske temperature usporavaju sazrijevanje i kvarenje, dok visoka vlaga sprječava isušivanje i čuva nutritivnu vrijednost namirnica.

Ključni elementi uspješnog podruma

Da bi korijenski podrum ispunio svoju svrhu, mora zadovoljiti četiri temeljna uvjeta koja stvara majka priroda, a mi joj samo malo pomažemo.

Temperatura

Idealna temperatura kreće se između 0°C i 5°C. Ovaj raspon je dovoljno hladan da značajno uspori procese truljenja i klijanja, ali i dovoljno topao da spriječi smrzavanje namirnica, koje bi ih nepovratno oštetilo.

Vlaga

Visoka relativna vlažnost zraka, između 85% i 95%, ključna je za sprječavanje dehidracije i smežuravanja voća i povrća. Podovi od zemlje ili šljunka prirodno pomažu u održavanju vlage, za razliku od betona koji isušuje zrak.

Tama

Potpuni mrak je imperativ. Svjetlost potiče klijanje, osobito kod krumpira, i ubrzava propadanje. Vrata podruma moraju dobro brtviti kako bi se spriječio ulazak danjeg svjetla.

Ventilacija

Pravilna cirkulacija zraka sprečava nakupljanje etilena, plina koji ispuštaju neke vrste voća (poput jabuka) i koji ubrzava dozrijevanje i kvarenje ostalih uskladištenih proizvoda.

Također, ventilacija kontrolira višak vlage i sprječava pojavu plijesni. Najbolji sustav uključuje dva otvora: jedan nisko pri podu za ulaz svježeg, hladnog zraka, i jedan visoko pri stropu za izlaz toplijeg, ustajalog zraka.