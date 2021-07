Mary McCarthy iz Christchurcha na Novom Zelandu još od djetinjstva su pomalo mučili bolovi i otežano disanje na desnoj strani nosa, ali nedovoljno da bi ikad odlučila posjetiti liječnika. No, prošlog listopada, nakon mučnog brisa nosa za testiranje na Covid-19, njezino se nazalno prilično pogoršalo. Nos bi joj neprestano curio, a bol je bio sve jači pa je napokon posjetila liječinka, prenosi novozelandski Stuff. No nakon što je 45-godišnja žena vidjela je nekoliko liječnika opće prakse, i dalje nije dobila dijagnozu niti rješenje svog problema. Odlučila posjetiti stručnjaka za uho, nos i grlo, no pregled kod specijalista mogla je rezervirati pregled tek u kolovozu. Budući da su bolovi postali toliko jaki, odlučila je da joj treba pomoć prije, pa je nakon bolnog radnog dana otišla na hitni odjel bolnice Christchurch.

Ispuhivali figurice u dalj

Srećom po McCarthy, dežurni liječnik u bolnici posumnjao je da je to više od tek bolova u sinusima i pitao je je li joj ikad stavila nešto u nos što bi moglo tamo zapeti.

Tek nakon tog pitanja sjetila se kako se u djetinjstvu igrala sa svojih sedmero braće i sestara. Stavljala su male plastične diskove u nos i natjecali tko bih dalje mogao ispuhati.

Jednom, osmogodišnja Mary u krivom trenutku je udahnula kroz nos i uvukla žetončić malo previše u nos. Ne znajući kamo je nestao mali plastični disk i previše uplašena da bi išta rekla svojoj majci, pravila se da se ništa nije dogodilo, a vremenom i zaboravila na plastični žetončić u nosu.

CT snimka otkrila je da joj je doista nešto zapelo u njezinoj desnoj nosnici, ali nije izgledalo poput figurice. Liječnik ga je pokušao ukloniti bez narkoze, ali pokazalo se previše bolnim pa je morala na operaciju koja je uključivala guranje misterioznog predmeta kroz nos i vađenje kroz usta.

Test ga izbacio iz ležišta

Ispostavilo se da je predmet uistinu bio mali plastični disk, samo što je oko njega bilo izgrađeno više godina kalcifikacije. Liječnik je rekao Mary da ga je test brisa Covid-19 izbacio nakon gotovo četiri desetljeća i izazvao infekciju koja je pojačala bol koju je trpjela cijelo to vrijeme.

"Uvijek sam imala poteškoća s disanjem kroz nos, ali nikad nisam puno razmišljala", rekla je Mary McCarthy za Stuff.co.nz. "Oko njega je bilo kalcifikacije i vjerojatno mi je zato nos malo nakrivio."