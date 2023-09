ODUŠEVILA MINIJATURNIM BIKINIJEM / Najpoznatija UFC-ova ring djevojka obožavatelje ostavila bez daha: 'Prestani, ne mogu ovo podnijeti'

Najpoznatija UFC-ova ring djevojka Brittney Palmer ostavila je obožavatelje bez daha svojom posljednjom objavom na društvenim mrežama. Ovoj 36-godišnjoj ljepotici, koja je redovita dobitnica Ring Card Girl of the Year na Svjetskim MMA nagradama, nije strano da svojim pratiteljima na Instagramu privlači pažnju provokativnim fotografijama. No, ovaj put je imala obožavatelje koji su je 'molili' da prestane dijeliti drski sadržaj. Zapanjujuća Brittney trenutno uživa u odmoru u Lil Turksu i Caicosu, a na jednoj od pješčanih plaža je i pozirala za nekoliko seksi fotografija. Kao i obično, njezin minijaturni bikini izazvao brojne reakcije njezinih pratitelja na Instagramu. Jedan obožavatelj je napisao: "Prestani, ne mogu ovo podnijeti." Drugi je objavio: "Stvarno apsolutno prekrasno." Treći je Brittney nazvao "božicom".