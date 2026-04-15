CIRKUS NA IZBORIMA /

Na jedno od biračkih mjesta izašla svinja, na drugo čovjek kojeg su iz bolnice doveli na nosilima!

Životinja impresivne kilaže uglavnom je izazvala smijeh među prisutnima

15.4.2026.
14:04
Webcafe.hr
Peruanci su u nedjelju izašli na birališta kako bi glasali za novog predsjednika i članove Kongresa, a posljednje objave govore da će konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori zasigurno ući u drugi krug.

Fujimori je osvojila 16,9 posto nakon 74 posto prebrojanih glasova te je ostalo otvoreno pitanje tko će joj se pridružiti 7. lipnja, hoće li to biti desni bivši gradonačelnik Lime Rafael Lopez Aliaga ili kandidat lijevog centra Jorge Nieto.

Pa kada smo već otvorili temu peruanskih izbora, naglasimo da je jedno od biračkih mjesta u gradu Ici u nedjelju posjetila i jedna radoznala svinja, koja je obišla prostorije s glasačkim kutijama u trenucima dok su ljudi obavljali građansku dužnost.

Životinja impresivne kilaže uglavnom je izazvala smijeh među prisutnima, a jedna od snimaka je potvrdila da se nije miješala u izborni proces te da je odgroktala u svom smjeru jednom nakon što je istražila kante za smeće.  

Bizarnih prizora na biračkim mjestima bilo je još, pa su tako u Piscu kamere zabilježile i to da su izvjesnog Césara Mansillu na obavljanje građanske dužnosti doveli izravno iz bolnice gdje je čekao operativni zahvat zbog loma noge.

Naime, Nacionalni ured za izborne procese (ONPE) odbio je njegov zahtjev za izuzećem, pa su nesretnika donijeli na nosilima i uz bolnu grimasu na licu.

Istina, mogao se stradali muškarac i ne pojaviti, ali  je pod svaku cijenu htio izbjeći plaćanje kazne s kojom je bio suočen.

"Budući da moja osobna iskaznica ne pokazuje da sam izrazito siromašan, morao sam doći glasati jer bih inače platio visoku kaznu", rekao je novinarima. 

Od 2018. Peru je promijenio osam predsjednika, zbog čega vlada skepticizam da će bilo koja nova administracija trajati puni petogodišnji mandat.

Predsjednik Perua također obnaša dužnost premijera.

@exitosanoticias 🔴🔵Un hombre se volvió viral tras revelar que votó en camilla debido a que la ONPE no aceptó su solicitud de exoneración al sufragio para las Elecciones 2026. #elecciones #2026 #viral #pisco ♬ sonido original - Exitosa Noticias
