Netko se dosjetio sulude ideje kako sačuvati parkirna mjesta: Sada je pravi hit na mrežama

Parkiranje je za mnoge vozače svakodnevni test živaca - pronaći slobodno mjesto u gradu često je gotovo nemoguća misija. I dok se većina bori s manjkom prostora, netko se dosjetio "genijalnog" rješenja kako da zadrži svoje parkirno mjesto, i to na vrlo neobičan način.

Na popularnoj Facebook stranici “Squatting Slavs In Tracksuits” pojavila se fotografija koja je brzo postala viralna. Na njoj se vidi ulica s parkiralištem, a na tri parkirna mjesta umjesto automobila - tri panja. Čini se da su se stanovnici odlučili fizički “rezervirati” svoja mjesta, koristeći prirodne prepreke umjesto prometnih čunjeva.

"Istočnoeuropska rješenja za parkiranje. Pogodite o kojoj se zemlji radi?", pisalo je u opisu.

U kojoj zemlji je to nastalo?

U komentarima su se ubrzo oglasili brojni korisnici, raspravljajući o tome u kojoj je zemlji fotografija nastala - nagađanja su se kretala od Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine do Mađarske i Bugarske.

"Da je više rupa na cesti, rekao bih da je to Mađarska", "Definitivno nije moja voljena zemlja Rumunjska, jer bi drvo nestalo nakon deset minuta", "Registarska oznaka na Porscheu izgleda da je bosanska", "Hrvatska, Bosna i Hercegovina ili Srbija", pisali su.