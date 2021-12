Michel de Nostredame, poznat kao Nostradamus, bio je francuski astrolog, liječnik i vidovnjak, najpoznatiji po svojoj knjizi "Proročanstva". Nostradamusova su predviđanja svih ovih godina bila prilično točna i većina ih je bila prilično loša za ljudski rod. Čak je i prorekao neke od najvećih događaja u cjelokupnoj ljudskoj povijesti, uključujući ratove, ubojstva i bitke. Primjerice, predvidio je uspon Adolfa Hitlera, veliki požar u Londonu, ubojstvo bivšeg američkog predsjednika Johna F. Kennedyja i terorističke napade 11. rujna. Prorekao je događaje od 1557. do 3797. godine, a od ukupno oko 960 proročanstava do danas se ostvarila samo polovica. No ni to nije u potpunosti sigurno budući da se njegovi stihovi mogu različito tumačiti.