Declan Fuller (22) iz Walesa tvrdi da je na baby monitoru uhvatio svoju suprugu i svoga oca u intimnom odnosu, nakon čega se odlučio razvesti.

Declan je bio u braku sa Stephanie (22), s kojom ima dvogodišnju kćer Willow. Prošlog rujna par je primio Declanova oca Darrena (44) u svoj dom u Velikoj Britaniji, gdje se dogodila navodna afera.

Ovaj Velšanin tvrdi da je bio na poslu toga dana kada ga je žena prevarila te je odlučio na mobitelu provjeriti baby monitor svoje kćeri. Na snimci se vidi kako Stephanie odlazi u spavaću sobu sa svojim svekrom, gdje se njih dvoje prepuštaju vatrenoj zabavi.

Ljubavnici sve porekli

"To je bolesno, nije normalno! Kako mi je otac to mogao učiniti?", pita se prestravljeni Declan. Kaže kako ga je to potpuno izbezumilo i da je jedva suzdržavao svoj bijes.

"Da nisam došao sebi, ne znam što bih učinio svom ocu", rekao je.

Premda suočeni s inkriminirajućim dokazima, Stephanie i Darren porekli su da su učinili bilo što loše. Umjesto toga, tvrdili su da su jednostavno bili u spavaćoj sobi kako bi zajedno gledali "Simpsone".

Declan nije povjerovao tom objašnjenju te je prekinuo sa suprugom, a ona je odmah započela romansu sa sada bivšim svekrom.

Trudna s bivšim svekrom

"Nisam prevarila Declana. Darren i ja smo se našli tjedan dana nakon što me Declan ostavio", branila se Stephanie.

Da stvar bude bolja (ili gora, kako se uzme), Stephanie je sada trudna i čeka blizance, a otac je upravo njezin bivši svekar.

"Žao mi je te djece; dolaze u vrlo rasturenu obitelj", rekao je Declan, dodajući da će njegova kći biti i polusestra i sestrična blizancima koji će se uskoro roditi.

Unatoč slomljenom srcu, Declan kaže da uspijeva zanemariti obiteljske svađe.

"Osjećam se izdano, ali bolje mi je bez njih dvoje", rekao je.