Na Facebook stranici Kerekesh Teatra, kojeg vode otac i sin Ljubomir i Jan Kerekeš, osvanule su fotografije zbog kojih su ljudi plakali od smijeha.

Kerekeši i njihovi prijatelji pokazali su kako provode nedjeljno prijepodne u satiričnoj i humornoj objavi.

"Muškarci klečali na Trgu Sv. Vinograda i molili da gulaš uspije. Da nije ni preretki, ni preveč šarf. Žene danas ne trebaju kuhati, nosimo im gulaš jer ih volimo takve kakve jesu. Puno pusa od Kerekesh Teatra i prijatelja", istaknuto je u opisu objave.

'Tako rade pravi muškarci'

Muškarci su na fotografijama klečali ispred gulaša koji se krčkao, a jedan od njih je ispod ruke nosio sliku Josipa Broza Tita. Brojni pratitelji poručili su dečkima iz Kerekesh Teatra da su genijalni.

"Tako rade pravi muškarci… Lijepo je ponekad skuhati umjesto žene", "Znači ovo je vrh! Ljudi svaka vam čast, to je to", "Dečki super ste", "Genijalni ste", "Predobro! Baš ste me nasmijali", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, ove subote na glavnom zagrebačkom Trgu okupili su se muškarci te su oko 8.30 sati započeli molitvu. I ove godine mole se za postavljanje muškarca za duhovnog autoriteta u obitelji, ženska čednost i život u predbračnoj čistoći te duhovna čistoća hrvatskog naroda. Molili su se za: Za domovinu, mir i obraćenje hrvatskog naroda. Za muškarce – da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru. Za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova. Za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu. Za autentične i beskompromisne crkvene pastire i nova duhovna zvanja. Za duše u čistilištu. Za osobne nakane.