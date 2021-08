OnlyFans čini se kao dobar pristup pružate li pravi sadržaj, a fanovi će ubrzo doći. Iako je činjenica da su u većini onih koji prave kovnicu na tom popularnom web mjestu lijepe žene, i ostali se trude želeći ponuditi drugačiju vrstu sadržaja.

Možda najbolji primjer je Gainer Bull, koji je počeo objavljivati sa svog računa kao dio zajednice "debelih fetiša" , a glavni sadržaj njegova računa je njegov trbuh koji izgleda kao balon, piše LADbible.

Gainer, pravog imena Bryan ima 40 godina, a počeo se debljati prije više od 20 godina. Danas ima više od 226 kilograma.

Stanuje u Palm Beachu, a za sebe govori kako je dio subkulture "erotskog debljanja", što znači da uživa u debljanju i da redovito sudjeluje u "učitavanjima" na internetu.

Otvorio račun na OnlyFansu kako bi financirao svoju prehranu

Govoreći za Metro prošle godine, rekao je kako ne može reći što ga je "posebno natjeralo na uspjeh". "Sjećam se da sam imao samo šest godina i gledao crtiće s pretjeranim tjelesnim proporcijama mišića i trbuha koji su me jednostavno uhvatili kao ideal. U tinejdžerskim godinama počeo sam vježbati, a u ranim dvadesetima počeo sam raditi i na povećanju crijeva", rekao je Bryan prošle godine.

No, Bryanu je potreban način da financira svoju popustljivu prehranu, pa je, kako bi nastavio sa svojim visokokaloričnim načinom života, odlučio otvoriti račun OnlyFans na kojem je znao da za to postoji tržište.

Iako nije otkrio koliko mu ljudi točno plaća da jede, otkrio je kako njegovi sljedbenici znaju da što ima više pretplatnika, brže postaje sve veći.

"Uobičajeno unosim deset tisuća kalorija dnevno, ako mogu i više", rekao je, dodajući kako mora raditi na svom željenom tipu tijela.

"Ne dobivam lako na težini, pa je to uvijek bila teška bitka. Što sam veći, sve postaje i izazovnije", otkrio je Bryan.

"Prošle su godine eskaliranja unosa i prejedanja kako bih povećao svoj kapacitet, ali ovih dana samo redovito hranjenje me održava, iako me ponekad ohrabruje i nekoliko lajkova da idem dalje", dodao je.

Otkrio je i što jede. "U obroku koji bi me zasitio, što se tiče brze hrane, to bi bile tri velike kombinacije s od tri do šest dodataka", rekao je Bryan.

"Ekstremna veličina tijela je rizična i dajem sve od sebe da uravnotežim nezdravu hranu s prehranom. Pazim da jedem puno voća i povrća, kao i puno hrane bogate proteinima, a da ostanem aktivan u teretani. To je izazov, ali važno je razumjeti rizike povezane s tim da postanete tako ekstremni", zaključio je Bryan.