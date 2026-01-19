Muke po paralelnom parkiranju: Nespretna vozačica paralizirala promet u dijelu grada

Građani u istanbulskoj općini Pendik zaglavili su neki dan u prometu zbog nespretne vozačice koja je uzaludno pokušavala paralelno parkirati u nekoj od tamošnjih ulica.

Ako je istina što je na svojoj instagramskoj stranici prenio portal Sabah, video njezinih muka zabilježio je upravo suprug te nevješte žene, koji se s balkona rugao tome što izvodi i potom zapis prenio na društvene mreže.

"Eto, gledamo kako moja supruga ne zna parkirati. Opet nije uspjela i opet je izazvala kaos u prometu", kazao je taj muškarac, koji je u jednom trenutku prikazao posljedice njezina zadržavanja prometa, red od dvadesetak vozila.

Jednom kada su građani počeli iskazivati nestrpljenje trubljenjem, vozačica je napokon odustala od slobodnoag mjesta, a kada se i gdje snašla, javnosti je ostalo nepoznato.