Amerikanka Kara Skonieczny objavila je u ponedjeljak na svom profilu na Instagramu zastrašujuću snimku koja je otkrila da su najmanje dva morska psa stigla gotovo do same obale na plaži Neptune u Jacksonvilleu.

Do plićaka su ih privukle manje ribe kojima su se hranili, a situacija je nagnala kupače da se hitno evakuiraju iako do ovoga trenutka nije rečeno koja je to vrsta morskih pasa stigla do plićaka i je li bilo stvarne opasnosti po ljude.

Kako god okrenuli, ne čudi previše što je došlo do uzbune budući da su se u moru igrala i djeca, pa tako i video Kare Skonieczny otkriva da je netko stao upozoravati okupljene kupače da hitno izađu.

Ako su točne informacije s kojima raspolaže stranica Tracking Sharks, u 2022. godini zabilježen je 31 napad morskih pasa u SAD-u (srećom, nije bilo žrtava), a javnost je uznemirila i snimka koja je prošlog tjedna nastala pomoću drona i koja je pokazala morske pse - uključujući i one velike bijele - kako kruže u vodi 30 metara od plaža Long Islanda.

