Mobitel joj sam upisao zlokobni događaj: Ono što joj zakazao za 2026. ledi krv u žilama

U vremenu kada tehnologija svakodnevno napreduje brže nego što uspijevamo pratiti, umjetna inteligencija postaje sve prisutnija u našim životima. Od alata koji umjesto nas uređuju fotografije i uljepšavaju uspomene, do aplikacija koje prate naše navike, bilježe događaje i ponekad nas iznenade na potpuno neočekivan način.

Jedan je muškarac nedavno doživio upravo takvo iskustvo koje ga je ostavilo prestravljenim. Njegova supruga pokazala mu je zapis u kalendaru na mobitelu koji se ondje pojavio bez njezina znanja i bez da ga je sama unijela. Iznenađen i nesiguran što bi to moglo značiti, odlučio je potražiti objašnjenje na internetu.

Obratio se zajednici na Redditu, gdje je podijelio svoje iskustvo i zamolio korisnike da mu pomognu shvatiti što se zapravo dogodilo.

Zabilježena smrt

Muškarac je u svojoj objavi na Redditu podijelio screenshot supruginog kalendara koji je mnoge ostavio u šoku i nevjerici. Naime, na ekranu se jasno vidi zapis s vrlo uznemirujućim naslovom: "Moja smrt", zakazan za 14. svibnja u 18 sati.

"Nema pojma kako je to dodano i jezivo je. Ima li kakav način da se pronađe izvor?", upitao je korisnike.

Objava je u vrlo kratkom vremenu privukla ogroman interes. Više od 26 tisuća korisnika uključilo se u raspravu pokušavajući razotkriti što stoji iza ovog bizarnog i uznemirujućeg kalendarskog zapisa.

Siri je krivac za sve?

Neki su komentatori smatrali kako se radi o jednostavnoj tehnološkoj pogrešci, dok su drugi nudili puno ozbiljnija i zlokobnija objašnjenja. Među popularnijim teorijama istaknula se ona da bi glavni "krivac" mogao biti Appleov inteligentni digitalni asistent, Siri.

"Koristi li Siri za zapisivanje podsjetnika ili datuma? Jer često Siri krivo čuje te dodaje ovakve zapise", "Siri je tako beskorisna", "Siri se pobrine da se taj sastanak dogodi!! pod svaku cijenu", nagađali su jedni.

Foto: Shutterstock

'Možda joj netko prijeti ubojstvom'

S druge strane, dio korisnika nije bio tako sklon traženju logičnog i bezazlenog objašnjenja. Neki su nagađali da bi ovakav unos mogao biti neka vrsta prijetnje.

"Ti ili tvoja supruga trebate analizirati ovaj događaj. Tko ga je stvorio, kako je tamo dospio i tako dalje. To je Google kalendar, tako da bi trebali postojati neki tragovi. Uostalom, to može biti mnogo stvari: Čudna šala ili netko prijeti vašoj ženi smrću", istaknuo je jedan od korisnika.

Možda je samo do alkohola

U raspravi se pojavio i niz šaljivih komentara kojima su korisnici pokušali ublažiti napetu atmosferu. Tako je jedan od njih, u poluozbiljnom tonu, postavio čudnovato pitanje uplašenom suprugu:

"Je li moguće da se napila ili nadrogirala i imala neki čudan razgovor ili misao pa to dodala i jednostavno se ne sjeća konteksta? To sam već radio sa stvarnim planovima."

On mu je na to odgovorio:

"Pretpostavljam da je sve moguće. Ona kaže ne, ali tko zna. Također se pita treba li izbrisati događaj... Ne želim da to učini jer želim saznati kada je dodan."