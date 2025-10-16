Mnogima nije uspjelo: Ako pronađete kojota u tri sekunde - imate snajperski vid!

Detektivski zadaci koji izazivaju našu pozornost sve su popularniji na društvenim mrežama, a posebno su zanimljivi oni u kojima se životinje savršeno stapaju s prirodnom okolinom, tako što testiraju našu sposobnost da uočimo skrivene detalje.

Jedan takav izazov nedavno je izazvao val interesa među korisnicima Reddita. Fotografija, koja na prvi pogled izgleda kao jednostavna scena šume, zapravo skriva pravo iznenađenje. Iako šuma na slici izgleda potpuno mirno i netaknuto, pomno gledajući, među granama i grmljem skrivio se uljez - kojot.

Svima jako zabavan izazov

Dok su neki korisnici uspjeli pronaći skrivenu životinju u svega nekoliko sekundi, drugima je ipak trebalo malo više vremena, pomnog proučavanja i povećavanja fotografije, kako bi uočili kojota. Unatoč različitim vremenima reakcije, svi su se složili u jednom - ovaj izazov bio je izuzetno zabavan.

"Ovo mi je jedan od omiljenih", "Izgleda sablasno, prilično lijepo", "Mislim da ih ima tri i izgledaju kao loptice s točkicama", "Nisam siguran na što misliš, ali vidim par češera. Je li to moguće?", "Morao sam zumirati. Inače je gotovo nevidljiv", pisali su.

A gdje je kojot?

Dakle, ako pažljivo pogledate samu središnjicu fotografije i malo pomaknete pogled prema dolje, a zatim lagano skrenete ulijevo, primijetit ćete sivog kojota kako se vješto skriva iza grana.

Njegovo prisustvo gotovo je neprimjetno, jer je savršeno stopljen s okolnim tlom, a grančice i grmlje gotovo maskiraju njegov lik.

