MMA borac došao zaštititi curicu koju su tukli u školi, nekad tako snažno da je gubila svijest!

Umar Kremlev, predsjednik Međunarodnog boksačkog saveza (IBA), objavio je na Instagramu kako je proteklo druženje s neimenovanom djevojčicom koju su njezine školske kolege zvjerski zlostavljale.

Nesretna curica iz Rostovske oblasti bila je izložena sustavnom maltretiranju te je, između ostalog, rečeno i to da je u nekoliko navrata bila ponižavana ispred cijele škole, odnosno da ju je jednom prigodom školski kolega udario tako snažno da je trenutačno izgubila svijest.

Kremlev je sa sobom iz tog razloga na druženje poveo dvoje "teškaša", MMA borca Alekseja Olejnika i boksačku prvakinju Tatjanu Zraževskaju, koji su djevojčici poručili da će ih ubuduće imati iza sebe u riječima i djelima.

"Olejnik će ubuduće biti odgovoran za nju te će tako ostati sve dok se ne uda", poručio je u Kremlev, koji je ujedno zatražio od njezinog napadača da joj se ispriča i to snimi.

Video te isprike prikazan je tijekom susreta koji je djevojčici i njezinim roditeljima izmamio suze na oči, dok je Kremlev u zaključku objave napisao sljedeće: "Budite ljubazni, podržavajte jedni druge i pružajte ruku pomoći u teškim situacijama".