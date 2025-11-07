Mladenku snašlo nešto nesvakidašnje u trenutku dok je izgovarala 'čak i ako večeras umrem'

Maxine Edwards, 36-godišnjakinja iz Australije, čitav život će pamtiti svoje vjenčanje po jednom nesvakidašnjem detalju. Naime, dok je izgovarala zavjet, na glavu joj je sletjela kukabura.

Ptica poznata po smijehu sletjela ja na Maxine točno u trenutku dok je ispred 53-godišnjeg supruga Marca izgovarala riječi "čak i ako večeras umrem", što su mnogi doživjeli kao snažnu poruku, u ovom slučaju čak i doslovno s neba.

Jer kukabure su, tako barem kažu legende, moćan simbol radosti, iscjeljenja i preobrazbe. Simbolika kukabure osobito proizlazi iz njezina prepoznatljivoga smijeha budući da se taj glasan i zarazan zvuk univerzalno tumači kao poziv na radost, sreću i vedar pogled na život.

U duhovnom smislu, čuti kukaburu smatra se podsjetnikom da je važno pronaći humor čak i u teškim situacijama te da smijeh ima iscjeljujuću moć. Ljude potiče da se oslobode negativnosti, stresa i strahova te da život ne shvaćaju previše ozbiljno.

Ta ptica ujedno uči da je optimizam svjestan izbor te njezina pojava može biti znak da je vrijeme da bol pretvorimo u sreću te da otpustimo stare rane i otvorimo umove za pozitivnu energiju.

Utoliko baš nimalo ne čudi što se Maxine odmah prisjetila pokojnih roditelja te "ukazanje" te ptice doživjela kao njihov blagoslov s neba u trenutku dok se udavala.