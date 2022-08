Mia Malkova, američka zvijezda filmova za odrasle, vrlo je aktivna na društvenim mrežama, a na Instagramu je prati više od 10 milijuna ljudi. Dovoljan je kratak pogled na njene fotke pa postaje očito i zašto.

"Grickale su me bube cijelu noć", ili u nešto doslovnijem prijevodu "Pokrivena sam ugrizima stjenica",

Mnogi muškarci će uvjeravati svoje djevojke i supruge kako nikad nisu čuli za nju, no obzirom na to da se proslavila i drugim projektima osim pornićima, sad imaju opravdanje da bace pogled na njene društvene aktivnosti.

Mia je 2019. sa streamerom Trumpom snimila pjesmu "A Whole New World". U travnju 2020. Malkova i 11 drugih zvijezda filmova za odrasle pojavili su se u spotu za pjesmu "Still Be Friends". U listopadu 2020. Mia se pojavila u spotu za pjesmu Ninje Sex Party-ja "Wondering Tonight".