Jack Stokes, 19-godišnjak iz Australije, spremao se na spavanje, kad je začuo lavež pasa,

"Bio je težak dan, a osim toga, taman sam ispao pozitivan na covid". prisjeća se tinejdžer, koji pokušava krpati kraj s krajem i brinuti se u kući otkako mu je prije godinu dana preminuo otac.

Psi su počeli lajati jer ih 48-godišnji muškarac pokušavao udariti kroz ogradu. Jack je izašao van, popalio sva svjetla, i pitao što se događa. Vidno pijani susjed mu je počeo prigovarati zbog vreća s pijeskom koje je Jack postavio kako bi se zaštitio od poplave, a onda su problem postala i svjetla na garaži.

Upozoravao ga da se ne približava djevojci

"Nisam ih palio do te večeri, to su svjetla za poplavu", ističe Jack koji i je i dalje pokušavao smiriti situaciju. No susjed je postao sve agresivniji, i krenuo je prema ulaznim vratima kuće na kojima je stajala djevojka koja živi s Jackom i koja je sve snimala. Jack ga je upozorio da ju pusti na miru, a kada je pijani susjed napravio korak previše, Jack ga je brzom serijom udaraca složio na pod.

'Pa, žalio se na svjetlo...'

Snimka je objavljena na Redditu, na kojem korisnici imaju samo riječi hvale za tinedjžera. "Ruke su mu bile tako brze da sam mislio da je nokautirao tipa glavom", "Pa, žalio se na svjetla i tehnički, ovaj mu ih je ugasio". "Brutalni nokaut nakon "vidi kako sam strašan" pogleda je čisto savršenstvo. Još uvijek ne mogu shvatiti udara li ga desnom rukom ili samo udarcem glavom". ističu korisnici, a javio se jedan koji redovito ima posla s nasilnim pijanim likovima.

"Radim kao izbacivač u noćnom klubu. Ovo je pogled koji vrišti "sada sam iracionalan" Čovjek je samo osjećao agresiju. Sigurno je mislio da dečko blefira , ali ne igraš se s nečijim domom i stalno iskušavaš njegovo strpljenje. A nikada, ali baš nikada ne posteš agresivan prema obitelji . Prvo, to je kučkin potez koji rade samo kukavice. Drugo, to je siguran način da čak i najpitomijeg muškarca natjeraš da pukne i skine ti glavu", zaključuje.