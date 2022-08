SEKSI MAMA NA METI TROLOVA / Ljubomorne žene zovu joj policiju na vrata jer ona, nakon što uspava djecu, snima 18+ filmiće

Zvijezda OnlyFansa Lucy Banks (32) iz Pertha u Australiji ispričala je kako su je ljubomorne mame prijavile policiji i vandalizirale njen dom zbog njezine karijere u pornoindustriji, piše Daily Star. Ona, naime, na OnlyFansu zarađuje silan novac snimajući 18+ videa dok joj djeca spavaju. Lucy voli ispunjavati seksualne fantazije svojim pretplatnicima, a nije joj teško ni namazati se cijela uljem u svojoj kuhinji. Ona je na OnlyFansu počela raditi 2019. godine te zarađuje do 60.000 funti mjesečno (oko 532.000 kuna). Lucy je stoga svojim sinovima omogućila lagodan život i najbolje privatne škole. Prije nego je postala OnlyFans zvijezda, Lucy je bila korporativna bankarica. Ona je preko dana predana majka, a po noći se pretvara u seksi domaćicu. Njena dva sina ne znaju kako ona zarađuje za život jer ona snimanja za OnlyFans odrađuje u sitne noćne sate dok oni čvrsto spavaju. No, Lucyn život ipak nije idiličan jer je progone hejteri. Oni je optužuju da svoju djecu izlaže seksualnom radu i poduzeli su zastrašujuće mjere da to spriječe. Oni su je, naime, u dva navrata prijavili Službi za zaštitu djece i policiji. Policajci su joj rekli da su dobili dojavu da ugrožava djecu, a onda su joj javili da su tužbe odbačene. Lucy je morala zakonski promijeniti ime i podnijeti više naloga za zabranu prilaska u pokušaju da izbjegne bijes ogorčenih roditelja. No, stalne kritike njenog roditeljstva jako su je uznemirile. "Bila sam van sebe. To je bilo stvarno uznemirujuće za mene. Ja sam izuzetna majka i sve što radim je da osiguram da su moja djeca sigurna i zaštićena", rekla je Lucy za news.com.au. Podli hejteri čak su našli njenu adresu, pa su vandalizirali njen dom. "Preselili smo se nekoliko tjedana nakon toga", kazala je užasnuta majka. No, ona je i dalje nastavila objavljivati snimke na OnlyFansu te tvrdi da je zbog toga bolja majka jer se sada u potpunosti može posvetiti svojoj djeci, a prije to nije mogla jer je radila 60 sati tjedno. "Nakon škole pomažem sinovima oko zadaće, kuham večeru i spremam ih u krevet. Moj sadašnji posao mi omogućuje fleksibilnost da to učinim... Moj prethodni posao nije. Upisala sam djecu u privatne škole, kupila sam nam kuću i odličan automobil. Ako je cijena toga to što me neki ljudi ne vole, onda je to u redu", istaknula je Lucy.