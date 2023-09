Čovjek u Alabami, u SAD-u, 50 godina je zavaravao stanovnike svog gradića Brantleyja da tamo živi Bigfoot. Genijalni šaljivdžija Eugene Hendrick svoju zamisao ostvario je još u 1970-ima, kada su lokalci primijetili tragove pored rijeke.

Hendrick je rekao za američki WFSA: "Jednog dana dobio sam čudnu ideju. Htio sam nešto učiniti u vezi sa Sasquatchom. Izrezao sam neke velike noge i pričvrstio na njih neke cipele te hodao oko rijeke ostavljajući tragove. Čak sam napravio tragove kandži na drveću."

Uključila se i policija

Međutim, brzo su se počele širiti spekulacije u Brantleyu jer su bili uvjereni da se događa nešto izvanredno i postalo je toliko rašireno da su čak došli i policija i potražni psi. Mještanin Jimmy McGinty bio je još dijete kad je misteriozni Bigfoot navodno lutao njihovim gradom. Sjeća se: "Išao sam do rijeke i vidio neobične tragove na pjeskovitoj obali. Vidio sam te velike otiske stopala i pitao se, vidim li ovo ili ne?"

Ali, s toliko straha u zajednici i uključenosti policije, Hendrick je odlučio prestati s njegovim trikovima. Rekao je: "Spremio sam izrezane noge i cipele i čuvao tajnu sve do 2017." I dugo vremena nitko nije znao da je on stajao iza toga. Ali onda je Hunter Royal, vlasnik trgovine Old Gin Greek County Store u Brantleyu, odlučio da će početi prodavati 'čudovišne' burgere - 'Sasquatch Burger'. A Hendrick je odlučio da je vrijeme. Odlučio je priznati svoju epsku šalu.

McGinty nije mogao vjerovati da je on stajao iza svega, i rekao je: "Tada sam znao da nisam lud. Ali, digao me na foru."

Trgovina je potom počela prodavati raznu Bigfoot robu, čak su nabavili i betonskog Sasquatcha. Hunter je bio prilično iznenađen kad mu je tast McGinty donio ogromni kip:

"Bio sam u šoku. Postala je znamenitost za zajednicu." I u prilično simboličnom završetku svoje operacije, Hendrick je bio taj koji je oslikao gigantski kip, koristeći svoje vještine profesionalnog umjetnika kako bi dizajnirao 'znamenitost'.

Iako se čini da mještani i dalje vjeruju da neka vrsta stvorenja postoji u gradu, a Hunter kaže: "Ako ne vjerujete u Sasquatcha, vi ste problem."