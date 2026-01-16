Kupila je naušnice za siću pa postala vlasnica blaga vrijednog kao prosječna godišnja plaća

Mnogi ljudi vole sakupljati stare predmete, poput nakita, radija ili televizora, ne shvaćajući da se među njima mogu skrivati pravi dragulji, često s vrijednostima koje nadmašuju sve njihove pretpostavke.

Jedna žena na Redditu podijelila je nevjerojatnu priču o neobičnom otkriću koje je njezina majka napravila na tržnici. Naime, majka je pronašla naušnice po nevjerojatno niskoj cijeni, a nije ni slutila da je upravo nabavila pravo blago.

"Potpuno sam bez riječi zbog maminog otkrića jutros na buvljaku", napisala je žena u objavi koja je ubrzo privukla pažnju više od 7000 korisnika.

Vrijedi kao suho zlato

Naušnice koje je majka kupila privukle su je svojim velikim okruglim oblikom i hrpom plavih perli. Kada ih je pokazala kćeri, ona je bila šokirana.

"Mama mi je upravo pokazala naušnice, a jutros je pronašla cijeli par za samo dolar (oko 0.86 eura). Iako nije ni slutila, bile su označene s 18 tisuća dolara (oko 15.493 eura). Sutra ću ih testirati, ali nadam se da su stvarno to što mislim da jesu. Živjeli, još ovakvih otkrića ove godine!", otkrila je žena, nadajući se da je pronašla pravo malo blago.

Objašnjenje na internetu

Kasnije je britanski portal The Mirror usporedio je ove naušnice s viktorijanskim prstenom u obliku bombe, ukrašenog tirkiznim draguljem i izrađenog od osamnaestokaratnog žutog zlata, koji se, kako tvrdi, u stvarnosti prodaju po cijeni od oko 2.500 funti (oko 2.890 eura).

"Zapanjujući dizajn izrađen od osamnaestokaratnog žutog zlata. Prsten ističe tirkizne dragulje, brušene u kabošon obliku i postavljene u uzdignuti, zaobljeni dizajn poznat i kao 'bomba'. Taj prsten ima vintage šarm jer tirkiz savršeno upotpunjuje žuto zlato", opisano je na internetu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Stručnjaci potvrđuju vrijednost

Među brojnim korisnicima koji su s nevjericom komentirali ovo otkriće, ubrzo su se javili i pravi stručnjaci za nakit i antikvitete. Oni su odmah prepoznali da nije riječ o običnom modnom dodatku, već o iznimno vrijednom komadu nakita.

"Godinama sam se bavio brušenjem tirkiza. Nakon nekog vremena jednostavno možeš reći što je pravo, a što lažno. Zapravo, ponekad možeš reći iz kojeg je rudnika. Ovaj tirkiz bi vrlo lako mogao biti iz Arizone, možda iz rudnika Trnoružice", "Prekrasno! Bjesnim od ljubomore", " Prekrasan pravi tirkiz! Može se prepoznati po tome kako su neki različitih boja. Pravi tirkiz može s vremenom promijeniti boju. Moja mama ima zlatni prsten s tri okrugla tirkizna komadića i kad ga je dobila, bili su iste boje. Sada su svi različitih boja! To je lijep nalaz", pisali su neki.

Procjena vrijednosti nakita

Osim stručnjaka, u komentarima se oglasila i vlasnica ovog vrijednog nalaza te otkrila da je dobila procjenu ovog nakita.

"Bila sam danas i potvrdili su da je 18 tisuća. Ni mama stvarno nije mogla vjerovati", napisala je.