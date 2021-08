Podvodni fotograf Damir Zurub fotografirao je u petak u podmorju Komiže ribu pauna (Pterois miles), koja se još naziva i vatrenjača i riba lav (engl. lionfish). Riba je fotografirana na dubini od 15 metara, a temperatura mora unatoč toj dubini bila je visokih 24 stupnja, piše Otvoreno more.

“Danas sam po prvi puta imao bliski susret s invazivnom ribom lav (Pterois miles), ali ne negdje gdje je uobičajeno pronaći je. Da budem precizniji, snimio sam nekoliko fotografija lionfisha u Jadranskom moru dok sam ronio s DC Manta kod rta Stupište, blizu obale Komiže, na otoku Visu – ovo su prve snimke te vjerojatno prvi zabilježeni susret s ovom invazivnom vrstom ribe u Jadranskom moru”, napisao je na Facebooku.

Ovaj nalaz komentirao je i Pero Ugarković, urednik portala Podvodni.hr, koji je, među ostalim, naveo: 'Stalno će se spominjati po medijima jer radi se o invazivnoj vrsti koja uz to ima i otrovni ubod, govoriti će se da je štetočina i da je opasna. Vjerojatno će je biti sve više i više, viđat ćemo ih u galerijama slika podmorja. Svak će znati za nju, čak i oni koji nikad Jadran nisu vidjeli. Kad uspostavi populaciju kao u Grčkoj slaviti će se i poticati ulovi, ulagati će se neka skromna sredstva u njezino suzbijanje. Biti će ih na ribarnicama, chefovi će smišljati recepte.Ali na kraju ćemo sami od sebe prihvatiti ovu ribu kao običnu pojavu. Nema nepromjenjivog bitka, sve teče sve se mijenja. Mi već stoljećima pokušavamo intenzivno i neselektivno izloviti sve iz mora, nasipamo, gradimo i zagađujemo. Svaka nova generacija pamti drugačiji, iskonskiji Jadran svoje mladosti koji se neće vratiti. Nekoj budućoj generaciji možda vatrenjača postane i simbol Dalmacije'.

Predator koji uništava sve pred sobom

Dr. sc. Jakov Dulčić s Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu nedavno je objasnio o kakvoj ribljoj vrsti se radi. “Ona je dospjela iz Crvenog mora i postupno se širi. Od 1991. godine ta vrsta se jako brzo razvija. Broj jaja koja izbacuje je vrlo velik, a mrijesti se tijekom cijele godine”, rekao je Dulčić.

“To je vrsta koja je jako agresivna. To je lesepsijski migrant koji je dospio preko Sueskog kanala prvobitno u istočni dio Sredozemlja i zbog svoje agresivnosti, u smislu da ima jako dobre biološke i ekološke karakteristike, u novom ekosustavu vrlo brzo se širi”, objasnio je Dulčić.

“Brzo se razmnožava, izraziti je grabežljivac. Ako se ubodete, strašna bol nastupa. Imali smo nekoliko slučajeva teških posljedica, a u nekim slučajevima i smrt. Ta riba radi goleme probleme u ribarstvu Cipra i Turske”, dodao je.

Vrlo štetna za ekosustav

“Radi se o indo-pacifičkoj vrsti koja je u Sredozemno more dospjela iz Crvenog mora putem Sueskog kanala. Prve jedinke zabilježene su kod Libanona 2012. godine, a u međuvremenu se proširila po cijelom istočnom Sredozemlju. Nedostatak prirodnih neprijatelja, mogućnost cjelogodišnje reprodukcije, brza i efikasna kolonizacija novih područja te visoka stopa predacije nad autohtonim vrstama ovu stranu vrstu postavljaju visoko na ljestvici invazivnosti i štetnosti po ekosustav.

Pridodajmo tome i činjenicu da se radi o ribi čiji je ubod otrovan. Na području Izraela, Libanona, Cipra, Turske i Grčke, pokrenute su brojne kampanje čija je svrha praćenje, ali i kontrola populacije ove vrste i to na način da se ciljano izlovljava, ali isto tako i popularizira kao hrana. Naime, radi se o jako ukusnoj ribi. Najčešće se može naći u blizini podvodnih grebena (brakova) i to do nekih 80 metara dubine, ali uglavnom mnogo pliće. Svakako pripazite na njene velike i otrovne bodlje”, najavili su na Facebook stranicama Instituta za oceanografiju i ribarstvo pojavu ove vrste u Jadranu još u srpnju prošle godine.