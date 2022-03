Daria Radionova, djevojka koja se proslavila na Instagramu prikazima luksuznoga života, objavila je u četvrtak na svom profilu da joj je netko namjerno izrazbijao luksuzni Lamborghini prepoznatljiv po tome što ga je dala ukrasiti Swarovski kristalima.

"Moja beba. Prošlo je dosta vremena otkako je nisam vidjela. Fotografija koju sam postavila zabilježena je u studenom. Taj automobil mi je toliko puno značio. Bio je više od automobila. Možda me većina ljudi neće razumjeti, ali ja kada nešto činim, ulažem u to i srce i dušu", napisala je u uvodu i nastavila:

"Ne mogu vam ni objasniti što sam osjetila kada sam vidjela vozilo ovakvo. Doslovno mi je srce puklo u komadiće.

Najodvratniji dio bio je to što su prolaznici upirali prstom u automobil i smijali se. Kako je to moguće? Zašto su ljudi tako okrutni? Zašto su ljudi sretni zbog tuđeg gubitka?

Stajala sam puna boli i suza, a ljudi su se smijali. Do danas ne znam tko je ovo napravio. Tko je ta osoba koja nema ni srca ni srama? I zašto? Čemu to? No, ono što znam jest da karma nikad ne spava. Taj koji je to napravio platit će za ovo. Prije ili kasnije.

Baš je okrutan ovaj svijet. Iskreno mi nije jasno kako zli ljudi mogu uz ovakva nedjela živjeti. Svijet bi bio daleko bolji kada bi bilo manje mržnje i ljubomore u srcima.

Umjesto da nekoga mrze i maltretiraju, tim ljudima bi bolje bilo da provode vrijeme educirajući se, zarađujući. Bilo bi im mudrije naučiti nešto novo, raditi nešto pozitivno i korisno", napisala je, između ostalog, Rodionova i potom u objavi osudila rat u Ukrajini.

Spomenuti Lamborghini Rodionova je platila oko dva i pol milijuna kuna.

Inače, djevojci je danas 28 godina, odrasla je u Rusiji, a s vremenom je preselila u London gdje je nastavila fakultetsko obrazovanje.

Njezini roditelji podrijetlom su iz Moldavije, međutim Rodionova nikad o njima nije željela govoriti, pogotovo reći čime se bave. Svojedobno je kazala jedino da su biznismeni te dodala da im uopće nije drago što se ističe na društvenim mrežama.

Rodionova je bila i česta gošća popularne stranice "Bogata djeca Instagrama".

---