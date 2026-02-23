Jezivo otkriće: Renovirali su kupaonicu, pa ispod tapeta pronašli poruku koja ih je prestravila

Preseljenje u novi dom za većinu ljudi znači novi početak, ali i popriličnu dozu stresa. Kutije, prašina, čišćenje, sitni i krupni popravci - sve to dio je procesa koji iscrpi i najstrpljivije.

No ono što se dogodilo Tommi Cullen i njezinom zaručniku Jaredu Tirokiju tijekom renovacije kupaonice, nadmašilo je sva njihova očekivanja.

Šokantna poruka

Dok je Jared skidao stare tapete, naišli su na detalj koji ih je doslovno zaustavio. Ispod sloja papira bila je zalijepljena novčanica od jednog dolara, a ispod nje komadić papira s rukom pisanom porukom iz 2008. godine.

Video tog otkrića Tommi je objavila na svom TikTok profilu, gdje je pregledan više od 2,6 milijuna puta.

Na papiru je pisalo:

"Ovo će biti posljednji put da lijepim tapete za Pata. Sretno Patovoj novoj žrtvi. Osjećam tvoju bol. Billy."

Fraza "nova žrtva" posebno ih je uznemirila. Tko je Pat? Zašto žrtva? Je li riječ o nečemu mračnom ili tek neslanoj šali? U tom trenutku, priznali su, kroz glavu im je prošlo svašta.

Što stoji iza cijele priče?

Ipak, istina je bila daleko bezazlenija nego što su isprva pomislili. Kako je Tommi kasnije otkrila, Pat je bio prethodni vlasnik kuće, a poruku je ostavio majstor po imenu Billy.

Očito iscrpljen čestim promjenama tapeta, odlučio je ostaviti duhovit trag iza sebe. Izraz "nova žrtva" odnosio se, zapravo, na sljedećeg majstora koji će jednog dana morati ponoviti isti posao.

No, iznenađenja tu nisu stala. Ispod drugih slojeva tapeta pronašli su još nešto - na zidu su bila ispisana imena članova obitelji bivšeg vlasnika, uz njihove godine.

Prava mala obiteljska kronika, skrivena od pogleda, sačuvana godinama iza zidne obloge. Među imenima se nalazio i njihov pas.

Korisnici dirnuti

Upravo je taj detalj Tommi posebno dirnuo.

"Imena djece i njihove godine bilo je predivno vidjeti. Ali na prvoj listi bilo je i ime psa, dok ga na kasnijoj više nije bilo. To mi je slomilo srce", priznala je.

Video je ubrzo preplavio TikTok i izazvao lavinu reakcija. Dok su se neki korisnici oduševili kreativnošću i humorom majstora Billyja, drugi su priznali da ih je poruka, barem na prvi pogled, ozbiljno uznemirila.

"Zašto plačem??? Ova kuća je bila voljena", "Ovo je preslatko", "Molim te, uokviri tu novčanicu i dolar i pričvrsti ih negdje na zid da nikad ne odu", "Zašto me je ovo skoro rasplakalo", "Ovo je tako slatko i tužno", pisali su.