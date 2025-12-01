Jesu li blizanci telepatski povezani? Ovaj video od 30 milijuna pregleda ostavit će vas u čudu

Jesu li identični blizanci telepatski povezani? Sljedeći video možda vam neće dati konačan odgovor na to pitanje, ali će vas navesti na misao da između njih ipak postoji jedna nevidljiva i izuzetno čvrsta veza.

Objavila ga je na TikToku Biri Anderson, majka Eve i Amy, djevojčica koje će uglavnom napraviti istu stvar čak i kada jedna drugu ne mogu vidjeti.

Snimka je u samo nekoliko dana skupila 30 milijuna pregleda, a ponajviše je zaintrigirala u trenutku kada im je otac kazao da dodirnu za laktove.

Zanimljivo, objesu su pritom pogriješile i u istom trenutku se uhvatile za desna ramena, što je ostavilo prostora teoriji kako tu ipak nema ništa slučajno.

Fenomen 'tihog znanja'

Telepatija blizanaca definira se kao uvjerenje da blizanci – posebno oni jednojajčani – mogu osjetiti osjećaje, misli ili fizičke senzacije drugog blizanca na daljinu, bez korištenja pet osjetila.

Pobornici ove teorije to opisuju kao neku vrstu "tihog znanja", instinktivnu svjesnost koja bi jednog blizanca mogla upozoriti na opasnost, reflektirati bol drugoga ili potaknuti istu misao u istom trenutku.

Priče su često zapanjujuće, a mentalno preklapanje može biti toliko snažno da se mnogi jednojajčani blizanci suočavaju s optužbama za varanje na testovima, čak i kada ih polažu u različitim prostorijama.

Ovaj koncept dobio je na zamahu još u kasnom 19. stoljeću, na sjecištu rastućeg interesa za spiritualizam i rane psihološke znanosti.

Društvo za psihološka istraživanja, osnovano u Londonu 1882. godine, bilo je među prvim organizacijama koje su prikupljale izvješća o telepatiji, uključujući ona među blizancima.

Međutim, unatoč stoljeću istraživanja, znanstvena zajednica ostaje podijeljena, s većinom koja naginje skepticizmu.

Hladan tuš znanosti: Što kažu stručnjaci?

Nancy Segal, direktorica Centra za istraživanje blizanaca na Državnom sveučilištu Kalifornije u Fullertonu i jedna od vodećih svjetskih stručnjakinja za psihologiju blizanaca, ističe da je telepatija blizanaca uglavnom mit.

Prema njezinim riječima, većina studija nije pronašla dokaze o izvanosjetilnom opažanju, a onih nekoliko koje su pokazale značajne rezultate nisu uspjele biti replicirane.

"Problem s telepatijom je taj što o tim podudarnostima čujemo tek nakon činjenice, pa se te priče često uljepšavaju," pojasnila je Segal i naglasila da ne postoji vjerodostojan znanstveni dokaz da telepatija blizanaca postoji u onom obliku u kojem je pop-kultura predstavlja.

Unatoč tome, znanstvenici i dalje provode eksperimente. National Geographic izvještava o studijama koje su pokušale dokazati fiziološku povezanost. Primjerice, pilot studija iz 2013. godine izložila je jednog blizanca iznenadnim podražajima poput glasnih zvukova ili topline, dok su se pratile fiziološke reakcije drugog blizanca u izoliranoj sobi.

Iako su rezultati u nekim slučajevima bili iznad razine slučajnosti, nisu bili dovoljno konzistentni da bi se proglasili definitivnim dokazom.

Kad laboratorij postane poligon za neobjašnjivo

Ipak, neka istraživanja drže vrata odškrinutima za mogućnost da postoji nešto više od puke slučajnosti. Istraživanje objavljeno na platformi ScienceDirect opisuje tzv. "Londonsku studiju". U njoj su četiri para jednojajčanih blizanaca testirana na sinkrone reakcije. Dok je jedan blizanac bio izložen šokovima i iznenađenjima, drugi je bio spojen na poligraf u zvučno izoliranoj sobi.

Zanimljivo je da je jedan par blizanaca pokazao iznimne rezultate, gdje je nezavisni sudac uspio točno identificirati trenutke podražaja na temelju fizioloških podataka drugog blizanca znatno češće nego što bi se očekivalo pukom srećom.

Istraživači su te rezultate opisali kao "statistički značajne", sugerirajući potrebu za daljnjim proučavanjem, iako nisu tvrdili da su dokazali telepatiju.

Još novije švedsko istraživanje iz 2024. godine, koje je uključivalo 91 pokus s više parova blizanaca, također je zabilježilo rezultate koji su gotovo dvostruko nadmašili očekivanja slučajnosti pri prepoznavanju trenutaka stimulacije putem elektrodermalne aktivnosti. Ovi podaci sugeriraju da, iako možda ne čitaju misli poput likova iz stripova, postoji određena biološka sinkronizacija koja još nije u potpunosti objašnjena.