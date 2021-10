Jedan Redditovac toliko je ogorčen idejom da se Hrvatska smatra dijelom Balkana da je tome posvetio podulji post na Redditu koji je izazvao takve reakcije da ga je na koncu i obrisao.

"Ne mogu opisati koliko ne volim balkansku "kulturu", i pogotovo one koji pokušavaju strpati Hrvatsku, therefore mene, u isti koš. To mi je iskreno nevjerojatno odvratno, jer ja, način na koji sam odgojen i sve za što stojim kao osoba je suprotno balkanstvu. I naravno da me vrijeđa ta ideja da je Hrvatska potpuno i isključivo balkanska zemlja“, kaže i nastavlja da možda jedna stvar po kojoj je balkanac je negativno mišljenje prema cijeloj regiji Europe.

'Zapad i Balkan se isključuju'

Potom nešto smirenije nastavlja da je možda problem semantike: "Ne znači svima riječ Balkan isto što i meni.“. Tvrdi i da je objektivna istina kako je "hrvatska kultura intrinzični dio zapadnog svijeta“, a njemu je "Balkan uvijek bio nešto drugo puno negativnih konotacija (mnoge od kojih postoje s dobrim razlogom)". Također, njemu su termini "Zapad i Balkan međusobno isključivi pa nije ni čudo da „da nazivanje Hrvatske djelom Balkana shvaćam kao uvredu“.

„Nisam nacionalist (iako je općepoznata činjenica da su hrvatski nacionalisti najveći balkanci, ali to svi nekako vole ignorirati), nisam daleki desničar, nisam daleki ljevičar, smatram se Slavenom jer slavenska i zapadna kultura nisu međusobno isključive“, zaključuje u postu.

Prvi odgovor koji je dobio možda najkraće, najjasnije i najtužnije opisuje svu bijedu takve rasprave i pravu poziciju Hrvatske: "Da neka strana firma planira širenje na Balkan i zapošljava u Hrvatskoj, bi se prijavio na to radno mjesto?“

Iako se korisnik više nije javljao, njegovu palicu preuzeo je drugi, koji je čak priložio i stockovsku fotografiju karte iz 19. stoljeća, tvrdeći kako ona dokazuje da Hrvatska nije Balkan.

'To je doslovce oznaka za turski dio Europe'

"Slažem se 1/1. Ljudi koji svrstavaju Hrvatsku pod Balkan imaju popriličan deficiti u poznavanju povijest/geografije ili u potpunosti krivo koriste termin Balkan za ExYu zemlje. . Hrvatska je otkako postoji dio zapadnog svijeta, a Balkan je doslovce oznaka za Turski dio Europe (u ono doba, jel)“, napisao je, zaboravljaći očito da su Turci vladali i dijelom Hrvatske.

No gotovo svi ostali su složni kako je Hrvatska dijelom (i) balkanska zemlja. Dok je jedan smireno sažeo kako se „U Hrvatskoj osjeti utjecaj Balkana, Mediterana i Zapada. Naravno negdje prevladava jedan utjecaj a negdje drugi. Tako da mi smo nekakav mix svega i ne razumijem zašto se mnogi srame toga, baš nas to čini posebnima“, drugi su uglavnom bili slikovitiji, a komentari se svode ili na to da nijedan Balkanac ne želi priznati da je Balkanac „pa time i ovaj post jasno pokazuje da je OP Balkanac.“, ili da je neosporno kako je i balkanska kultura dio hrvatske.

"Jedna od odlika balkanaca je opsjednut identitetom, a i većina balkanaca ima zelju da ih se ne svrstava od Balkan. Pa tako Grci izdr*avaju na svoju povijest naprimjer.

Tako da ne treba ti ništa nego ovaj post da dokažeš da si Balkanac.

I druga stvar možda tebi iz Zagreba izgleda kako smo mi liberalna napredna zapadna Europa al ja te pozivam da dođeš u Zadar da te povedem malo po okolnim selima. Brzo bi promijenio mišljenje“, napisao je jedan HrRedditovac, na što mu je brzo stigao odgovor da se ne treba ni maknut iz Zagreba da se uvjerimo u balkansko nasljeđe."Samo odi do kvartovskog kafića'

Tko je za burek?

"Well, svi koji se "srame" jer neko tamo smatra da je Hrvatska Balkan, su neki teški iskompleksirani snobovi, koji imaju ozbiljne poteškoće u razvoju“, napisao je HrReddivoac do je jedan bio još oštriji. "Jedan od onih koji bi radije bio Pakistanac nego Hrvat, samo da nije na Balkanu“.

U raspravi su se navela i nepobitna nasljeđa Balkana, konkretno burek, a sigurno bi se navele i druge ostavštine Balkana, od toga da je gotovo ne moguće složiti pet rečenica a da se ne iskoristi turcizam, čak niti reći točno vrijeme, pa sve do kuhinje i narodnih običaja, da HrRedditovac nije obrisao post.