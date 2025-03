Nuklearno oružje na istoku Europe? Ukrajinci izveli udar na Rusiju, šire se snimke

Ključne točke:

Požar u rafineriji nafte u ruskom Krasnodarskom

Anketa: Većina Amerikanaca vjeruje da je Trump previše povezan s Rusijom

Zelenski nazvao Putinovu reakciju na ponudu o prekidu vatre 'manipulacijom'

J. D. Vance tvrdi da bi bio šokiran da Donald Trump želi da se nuklearno oružje pomakne dalje na istok Europe

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Nuklearno oružje na istoku Europe?

7.49 - Potpredsjednik SAD-a J. D. Vance rekao je u četvrtak da bi bio šokiran da predsjednik Donald Trump želi da se nuklearno oružje pomakne dalje na istok Europe. Vance je odgovarao na pitanje vezano uz izjavu poljskog predsjednika da bi SAD trebao prebaciti nuklearno oružje na njezin teritorij kao sredstvo odvraćanja od buduće ruske agresije. "Nisam razgovarao s predsjednikom o tom konkretnom pitanju, ali bio bih šokiran da on podržava širenje nuklearnog oružja dalje na istok Europe", rekao je tijekom intervjua za Fox News.

Andrzej Duda pozvao je SAD da prebaci nuklearno oružje na teritorij Poljske kao sredstvo odvraćanja od buduće ruske agresije, o čemu je nedavno razgovarao s posebnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa za Ukrajinu i Rusiju Keithom Kelloggom, izvijestio je u četvrtak Financial Times. "Granice NATO-a pomaknule su se na istok 1999., tako da bi se 26 godina kasnije trebala pomaknuti i infrastruktura NATO-a na istok. Za mene je to očito", citira FT riječi Andrzeja Dude u intervjuu. Bilo bi sigurnije da je to oružje već u zemlji, rekao je Duda.

Premijer Grenlanda Trumpu: 'Dosta je bilo!'

7.32 - Grenlandski premijer Mute Egede kritizirao je prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa da SAD treba pripojiti Grenland. “Američki predsjednik je još jednom iznio misao da nas pripoji”, napisao je Egede. “Nemojte nas nastaviti tretirati s nepoštovanjem. Dosta je bilo.” Egede je najavio planove za sazivanje sastanka s političkim čelnicima Grenlanda da bi potvrdio svoje odbijanje Trumpova prijedloga. Trumpovi posljednji komentari o Grenlandu bili su tijekom sastanka Bijele kuće 12. ožujka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.

Požar u rafineriji nafte u ruskom Krasnodarskom

7.15 - Veliki požar je zahvatio više od 1000 četvornih metara rafinerije nafte Tuapse u ruskom Krasnodarskom kraju tijekom noći 14. ožujka, rekao je regionalni guverner Veniamin Kondratjev na Telegramu. Stanovnici regije oko 5 sati ujutro čuli su nekoliko eksplozija.

Videosnimke objavljene na društvenim mrežama pokazuju veliki požar na lokaciji skladišta. Kondratjev je kasnije na društvenim mrežama ustvrdio da su eksplozije bile rezultat napada koji je izveo Kijev.

Anketa: Većina Amerikanaca vjeruje da je Trump previše povezan s Rusijom

7.08 - Oko 56% Amerikanaca vjeruje da je američki predsjednik Donald Trump "previše povezan" s Rusijom usred promjene američkog stava u vanjskoj politici, pokazala je anketa Reuters/Ipsos objavljena 13. ožujka, prenosi Kyiv Independent. Ukupno 40 posto ispitanika ne slaže se s tvrdnjom, pokazala je anketa, dok je 4 posto odlučilo ne odgovoriti. Otkako je preuzeo dužnost, Trump se udaljio od tradicionalne američke uloge pristaše Ukrajine, umjesto toga dovodeći u pitanje predanost Kijeva miru i implicirajući da Ukrajina dijeli krivnju za rat. Oni koji su se složili s izjavom bili su jako podijeljeni po stranačkim linijama, s 89% demokrata i samo 27% republikanaca koji su se složili da je Trump "previše povezan" s Rusijom.

SAD: Od Pentagona zatražene vojne opcije za pristup Panamskom kanalu

7.06 - Američka vojska mora raditi na pružanju opcija kako bi osigurala da Sjedinjene Države imaju potpuni pristup Panamskom kanalu, izjavila su Reutersu u četvrtak dva američka dužnosnika.

Američki predsjednik Donald Trump više puta je rekao da želi "vratiti" Panamski kanal, koji se nalazi na najužem dijelu prevlake između Sjeverne i Južne Amerike i smatra se jednim od strateški najvažnijih plovnih putova na svijetu, ali nije ponudio pojedinosti o tome kako će to učiniti, niti hoće li biti potrebna vojna akcija.

Jedan američki dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da dokument, opisan kao privremene smjernice za nacionalnu sigurnost nove administracije, poziva vojsku da razmotri vojne opcije za zaštitu pristupa Panamskom kanalu.

Peking: Kina, Iran i Rusija pokrenuli razgovore o iranskim nuklearnim pitanjima

7.04 - Visoki diplomati iz Irana, Rusije i Kine okupili su se u Pekingu u petak na razgovorima o nuklearnim pitanjima Teherana, izvijestila je kineska državna televizija CCTV, nekoliko dana nakon što je Iran odbio nastaviti dijalog sa SAD-om o iranskom nuklearnom programu. Iran je 2015. postigao dogovor sa Sjedinjenim Državama, Rusijom, Kinom, Velikom Britanijom, Francuskom i Njemačkom i pristao ograničiti svoj nuklearni program u zamjenu za ukidanje međunarodnih sankcija. No 2018. se Donald Trump, nakon godinu dana svog prvog mandata u Bijeloj kući, povukao iz pakta. Prošli tjedan Trump je rekao da je poslao pismo iranskom vodstvu u kojem sugerira pregovore s Islamskom Republikom, za koju Zapad strahuje da se ubrzano približava sposobnosti proizvodnje atomskog oružja. Ali iranski predsjednik Masud Pezeškian rekao je da neće pregovarati sa SAD-om dok mu se "prijeti" i da se Iran neće povinovati američkim "naredbama" da razgovara.

Zelenski nazvao Putinovu reakciju na ponudu o prekidu vatre 'manipulacijom'

7.00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski okarakterizirao je uvjete koje je ruski predsjednik Vladimir Putin postavio za pristanak na prekid vatre kao "manipulaciju". Vladimir Putin se ne usuđuje američkom predsjedniku Donaldu Trumpu otvoreno reći da želi nastaviti rat, rekao je Zelenski u večernjoj videoporuci. "I zato u Moskvi povezuju ideju primirja s takvim uvjetima da iz toga sveukupno ništa ne može proizaći ili se ništa ne može postići što je duže moguće", ustvrdio je Zelenski. Ukrajinski čelnik rekao je da je to trik Putina, koji bi - tvrdi Zelenskij - učinio sve da odgodi ili spriječi njegovu praktičnu provedbu umjesto da kaže jasno "ne".

Putin je na tiskovnoj konferenciji postavio uvjete da Moskva pristane na prekid vatre u ratu u Ukrajini i izrazio sumnju da se takav prekid vatre može nadzirati. Zelenski je, s druge strane, ponovio spremnost Ukrajine da privremeno prekine borbe. Kijev je prihvatio prijedlog prekida vatre jer su SAD izrazile spremnost da ga nadziru. Uz sposobnosti Sjedinjenih Država, to je bila stvarna mogućnost, ustvrdio je Zelenski.