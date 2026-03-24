Izbjegavajte raditi ove stvari na Uskrs: Navodno će vas pratiti smrt i nesreća do kraja godine

Uskrs je vrijeme radosti, obiteljskog okupljanja i proslave pobjede života nad smrću. No, ispod slojeva suvremenih običaja poput čokoladnih zečeva i šarenih pisanica, krije se bogat svijet starih vjerovanja, običaja i praznovjerja.

Dok su mnogi rituali usmjereni na prizivanje sreće, zdravlja i plodnosti, postoji i cijeli niz upozorenja o radnjama koje se na Uskrs i dane koji mu prethode nikako ne smiju činiti. Prema predaji, nepoštivanje ovih nepisanih pravila moglo bi donijeti nesreću koja će vas pratiti cijele godine.

Dani mirovanja: zabrane na Veliki petak i Uskrs

Veliki tjedan, a posebno Veliki petak, dan Kristove muke i smrti, prožet je strogim zabranama. Najpoznatije vjerovanje, duboko ukorijenjeno u narodu diljem Europe, odnosi se na pranje rublja.

Prema jednoj legendi, Isusa su na putu prema raspeću poprskali prljavom vodom od pranja, zbog čega je pranje na taj dan prokleto.

Druga vjerovanja idu korak dalje, tvrdeći da će se odjeća oprana na Veliki petak neobjašnjivo zamrljati krvlju ili da će onaj tko pere rublje "oprati" nekog člana obitelji, odnosno uzrokovati njegovu smrt.

Osim pranja, strogo je zabranjen i svaki rad sa zemljom. Vjerovalo se da se na Veliki petak ne smije kopati, orati niti zabijati željezne alate u tlo jer zemlja tada miruje u tuzi. Prekršaj bi donio nerodnu godinu i nesreću poljoprivrednicima. Zbog simbolike čavala kojima je Isus pribijen na križ, kovači i drugi majstori izbjegavali su rad s metalom i čavlima.

U nekim krajevima Hrvatske i danas se vjeruje da na taj dan ne treba prati kosu niti rezati nokte kako bi se izbjegle glavobolje i tuga.

Sam dan Uskrsa također nosi svoja pravila. Prema domaćim običajima, na Uskrs se ne čisti kuća niti se iznosi smeće, jer se time iz doma "izbacuje sreća". Svađe i psovke na blagdanskom ručku smatraju se izrazito lošim znakom, jer se vjeruje da će takva atmosfera pratiti ukućane sve do sljedećeg Uskrsa.

Zanimljivo je i vjerovanje da onaj tko na Uskrs ode spavati prije ponoći, cijele će godine biti lijen, pospan i bezvoljan za rad.

Moć i opasnost skrivene u ljusci jajeta

Jaje je univerzalni simbol ponovnog rođenja i života, no u narodnom vjerovanju ono posjeduje i tamniju, opasnu stranu. Najraširenije praznovjerje vezano je uz ljuske. Nakon što se jaje pojede, ljusku je obavezno trebalo smrviti.

Ostavljena cijela, mogla je postati plovilo za vještice koje bi u njoj plovile morima i oceanima i potapale brodove. Vjerovalo se i da vještica može upotrijebiti neoštećenu ljusku kako bi stekla moć nad osobom koja je jaje pojela.

Strah je izazivao i pronalazak jajeta s dva žumanjka. Ovisno o regiji, to je moglo biti predskazanje skore svadbe u obitelji, ali češće se smatralo zlokobnim znakom koji najavljuje smrt.

Slično tome, pronalazak crvene mrlje, "krvave točke", u kuhanom jajetu smatrao se sigurnim predznakom velike nesreće ili smrti. Ljuske posvećenih jaja nisu se smjele bacati u smeće ili tekuću vodu, jer se time "odnosio blagoslov" iz kuće.

Umjesto toga, ostavljale su se pored drveta ili zakopavale u polje kako bi osigurale plodnost.

Odjeća, vrijeme i zapisi sudbine

Jedan od najpoznatijih uskrsnih običaja je nošenje nove odjeće. Iza te tradicije također se krije praznovjerje. Smatralo se da onaj tko na Uskrs ne odjene barem jedan novi komad odjeće priziva lošu sreću.

U blažoj verziji, ptice će mu onečistiti staru odjeću, dok su drastičnija vjerovanja upozoravala da bi mu vrane mogle iskopati oči.

Pomno su se pratile i vremenske prilike. Vjerovalo se da će vjetar koji puše na Uskrs nastaviti puhati tijekom cijele godine. Kiša je obećavala dobru godinu za travu, ali slabu za sijeno.

Snijeg na Uskrs smatrao se najgorim mogućim znakom, predskazujući veliku smrtnost i tešku godinu. Čak je i dan rođenja bio bitan: djeca rođena na Uskrs smatrana su posebno sretnom, dok su ona rođena na Veliki petak, prema starim vjerovanjima, bila osuđena na nesretan život.