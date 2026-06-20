Gradi se 'crna kutija Zemlje': Ovaj monolit bilježit će put prema propasti

Na zabačenoj obali australske Tasmanije u tijeku je izgradnja jednog od najneobičnijih projekata modernog doba, masivnog čeličnog monolita nazvanog Earth's Black Box (crna kutija Zemlje). Inspiriran crnim kutijama iz zrakoplova koje bilježe podatke prije nesreća, ovaj golemi objekt trebao bi desetljećima prikupljati informacije o stanju planeta i ljudske civilizacije, ostavljajući trag za buduće generacije ili eventualne preživjele nakon globalne katastrofe, piše Daily Star.

Foto: Tomasz Mikielewicz/Panthermedia/Profimedia

Monolit dizajniran da nadživi čovječanstvo

Projekt je osmislila australska kreativna agencija Rouser Lab, a konstrukcija će biti dugačka 16 metara i visoka gotovo četiri metra. Monolit će biti učvršćen na granitnu stijenu staru čak 500 milijuna godina na divljoj zapadnoj obali Tasmanije, lokaciji odabranoj zbog iznimne geološke i političke stabilnosti.

Njegovi tvorci tvrde da je konstrukcija projektirana kako bi izdržala gotovo sve zamislive katastrofe, od ciklona, uragana i snažnih potresa do ekstremnih požara, poplava i fizičkih napada visokog intenziteta.

Napajanje sustava osigurat će 36 solarnih panela zaštićenih staklom, uz dodatni termoelektrični sustav koji bi trebao omogućiti rad uređaja čak i u najtežim uvjetima.

Foto: Eduard Goričev/Panthermedia/Profimedia

Bilježit će svaki korak prema klimatskoj krizi

Glavna svrha „Crne kutije Zemlje“ jest stvaranje detaljne kronike događaja koji oblikuju budućnost planeta. Sustav će kontinuirano prikupljati podatke sa sveučilišta, svemirskih agencija i meteoroloških postaja diljem svijeta.

Među informacijama koje će se arhivirati nalaze se globalne temperature, razina mora, koncentracija ugljikova dioksida u atmosferi, klimatski modeli i znanstvena istraživanja, politički govori i odluke, medijski izvještaji, sadržaj društvenih mreža.

Na taj način projekt želi stvoriti, kako navode njegovi autori, „nepristran zapis“ o događajima koji su doveli do eventualnog kolapsa moderne civilizacije.

Foto: -/Panthermedia/Profimedia

Od optužbi za marketinški trik do stvarne gradnje

Projekt je prvi put predstavljen 2021. godine tijekom klimatskog summita COP26. Nakon početnog interesa uslijedilo je nekoliko godina gotovo potpunog zatišja, zbog čega su mnogi zaključili da se radi tek o ambicioznoj marketinškoj kampanji.

Dodatne sumnje pojavile su se nakon što je Sveučilište u Tasmaniji prekinulo suradnju s projektom, ostavljajući razvoj u rukama arhitekata i stručnjaka iz marketinške industrije.

No nakon pet godina tišine, gradnja je službeno započela u blizini gradića Queenstown na Tasmaniji, a završetak instalacije planiran je do kraja ove godine.

Umjetnički direktor projekta Jonathan Kneebone izjavio je za britanski Guardian kako su protekle godine iskorištene za unaprjeđenje dizajna, sustava pohrane podataka, izvora informacija i modela financiranja koji bi trebali osigurati dugoročnu održivost projekta.

Tko će čitati podatke nakon kraja svijeta?

Iako je cilj projekta dokumentirati potencijalni put prema klimatskoj katastrofi, ostaje jedno veliko pitanje, tko će i kako pristupiti tim podacima ako se najcrnji scenariji doista ostvare?

Ironično, timovi koji rade na projektu još uvijek pokušavaju pronaći odgovor upravo na to pitanje. Naime, nije jasno na koji bi način eventualni preživjeli ili buduće civilizacije mogli očitati i razumjeti arhivirane informacije.

Unatoč apokaliptičnoj simbolici projekta, lokalne vlasti gledaju na njega i iz turističke perspektive. Gradonačelnik općine West Coast, Shane Pitt, izjavio je kako je projekt „dugo čekan“ te dodao da bi mogao postati značajna turistička atrakcija za regiju.

Upozorenje budućnosti

Tvorci projekta poručuju da svrha Earth's Black Boxa nije samo dokumentiranje mogućeg kraja, već i poticanje ljudi na djelovanje dok još ima vremena za promjene.

„Kako će ova priča završiti, u potpunosti ovisi o nama. Jedino je sigurno da se vaše akcije, neaktivnost i međusobne interakcije sada bilježe“, poručili su iz Rouser Laba.

Hoće li „Crna kutija Zemlje“ jednog dana postati upozorenje koje nitko nije poslušao ili simbol trenutka kada je čovječanstvo odlučilo promijeniti smjer, pokazat će godine koje dolaze.